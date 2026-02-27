أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) تحديث قائمته الخاصة بالمواطنين المصنّفين بشكل خاص (SDN List)، حيث تم حذف اسم المواطن اللبناني داني خوري من لائحة العقوبات التي فرضت عليه في أكتوبر 2021، حيث قامت وزارة الخزانة الأميركية بإدراج اسمه ضمن العقوبات الأميركية بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض سيادة القانون في لبنان.



وقد تم حذف اسم خوري عن لائحة العقوبات بجهود من مكتب Squire Patton.