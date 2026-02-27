حسَمت قيادة تنظيم سياسي بارز خيارها بعدم إحداث أي تغيير في الوجوه الإنتخابية للانتخابات النيابية المقبلة، وقررت ترشيح جميع النواب الحاليين الذين ينضوون ضمن الكتلة المُمثّلة للتنظيم. وقد أفيد أن اغلب نواب الكتلة تقدموا بطلبات ترشيحاتهم في وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية على أن يتبعهم النواب الآخرون. وبررَت مصادر مطلعة هذا القرار بإبقاء القديم على قدمه لتجنب التداعيات السلبية التي تخلفها الانتخابات من خلافات داخل القواعد والمحزبين والعائلات في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها لبنان.