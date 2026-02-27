عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، ركز على أهمية تكثيف جولات مراقبي مديرية حماية المستهلك، منعا للتذرع بقرارات الحكومة الأخيرة لزيادة الأسعار.

وشدد الرئيس سلام على "ضرورة إحالة المخالفين على القضاء المختص لحماية القدرة الشرائية للمواطنين".

كما عقد الرئيس سلام اجتماعا مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، بهدف التنسيق بين المجلسين ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة إلى الجنوب ضمن برنامج LEAP.