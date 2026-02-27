الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة
27 February 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، ركز على أهمية تكثيف جولات مراقبي مديرية حماية المستهلك، منعا للتذرع بقرارات الحكومة الأخيرة لزيادة الأسعار.
وشدد الرئيس سلام على "ضرورة إحالة المخالفين على القضاء المختص لحماية القدرة الشرائية للمواطنين".
كما عقد الرئيس سلام اجتماعا مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، بهدف التنسيق بين المجلسين ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة إلى الجنوب ضمن برنامج LEAP.
17 :28
وزارة العدل الأميركية: واشنطن تسعى إلى مصادرة ناقلة نفط و1.8 مليون برميل من النفط الخام الموجه لدعم إيران وفنزويلا
17 :14
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه! تتمة
16 :53
الحكومة البريطانيّة: سحب الموظّفين البريطانيّين موقّتًا من إيران
16 :47
وزارة العدل الأميركية: واشنطن تسعى إلى مصادرة ناقلة نفط و 1.8 مليون برميل من النفط الخام الموجه لدعم إيران وفنزويلا
16 :29
تقرير لوكالة الطاقة الذرية:
- إيران لم تقدم لنا أي معلومات بشأن منشآتها النووية التي تعرضت للهجوم
- لا معلومات لدينا عن الحجم الحالي أو مكان وجود مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
16 :24
السيّد: الحدّ الأدنى مات... تتمة
