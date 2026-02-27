صدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

"في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والبلديات، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز السلامة المرورية وبهدف تحقيق المكننة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وتسهيلا لمعاملات المواطنين،

تُعلن وزارة الداخلية والبلديات – هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، عن طرح مناقصتين عموميتين:

• الأولى لشراء لوحات تسجيل آمنة لزوم مصلحة تسجيل السيارات والآليات،

• والثانية لتوريد لوازم وتقديم خدمات ذات صلة بنظام مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

وتُفيد الوزارة بأنّ دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصتين أصبحت متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الشراء العام:

http://ppa.gov.lb ".