يشير مصدر نيابي الى أن حزب القوات اللبنانية تسرّع بإبلاغ سبعة نواب حاليين في كتلة "الجمهورية القوية" إبعادهم عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة قبل حسم مصير الانتخابات ومواعيدها، ما أحدث موجة اعتراض وسخط لدى هؤلاء النواب ومناصريهم في المناطق، الأمر الذي قد ينعكس على توجهات بعض الناخبين حيال لوائح القوات في تلك الدوائر.