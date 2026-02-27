الجمهورية: سلام استفز عين التينة...
-
27 February 2026
-
4 mins ago
-
-
source: الجمهورية
-
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
على صعيد الاستحقاق النيابي، اشتدّ الخلاف حول قانون الانتخاب ودخل مرحلة جديدة من الكباش السياسي بين الحكومة والمجلس النيابي، ما دفع بمصدر سياسي بارز إلى القول لـ«الجمهورية»، انّ «التأجيل اصبح امراً واقعاً ينتظر التخريجة».
وأضاف، انّ كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول الدائرة 16، وردّ النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عليه، عكس «قطبة مخفية»، بدأت تتظهر من خلال المواجهة بين الحكومة ومجلس النواب حول القانون، ربما تصبح بحدّ ذاتها سبباً قاهراً او force majeur لتأجيل الانتخابات...
وفي السياق، لاحظت أوساط سياسية، انّ ملف الانتخابات النيابية أصبح مثل البورصة المتقلّبة، إذ ما أن تنخفض أسهم إجراء الانتخابات في يوم حتى تعود وترتفع في اليوم التالي، ثم تنخفض مجدداً وهكذا دواليك، الأمر الذي انعكس سلباً على معدل الترشيحات التي لم تتجاوز حتى الآن سقف الـ30 مرشحاً.
وقالت هذه الأوساط لـ«الجمهورية»، انّ فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي بدءاً من 2 آذار حتى 16 منه، يترك باب التشريع مفتوحاً أمام احتمالي التمديد وتعديل قانون الانتخاب إذا توافرت الأكثرية المطلوبة في هذا الاتجاه او ذاك.
واعتبرت انّ تصاعد التجاذب بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول اقتراع المغتربين، من شأنه أن يزيد مصير الانتخابات غموضاً.
ولفتت الاوساط، إلى انّ سلام استفز عين التينة بقوله، انّه طالما لم يوضح المجلس مسألة الدائرة الـ16 حتى إشعارٍ آخر، فسيصوّت المغتربون للنواب بمكان قيدهم، أي لـ128 نائباً. مشيرة إلى انّ ردّ النائب علي حسن خليل على سلام، يحمل رسالة واضحة إلى سلام بأنّ الانتخابات يجب أن تتمّ على أساس القانون النافذ حصراً، ما دام لم يخضع إلى التعديل.
وكان خليل قد استغرب موقف سلام، مشدّداً على انّه «يُفترض بمن يتولّى رئاسة الحكومة، وهو الآتي من خلفية قضائية، أن يكون أكثر حرصاً على احترام النصوص النافذة لا على تأويلها سياسياً»، معتبراً انّ «القانون لا يُعلَّق بتصريح، ولا يُعدَّل باجتهاد، ولا تُبدَّل أحكامه بإرادة سياسية، فالنص القانوني لا يوقف مفاعيله ولا يغيّرها إلّا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية، وأي قراءة تخالف ذلك تمسّ بمبدأ الشرعية وبواجب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون كما هو، لا كما يُراد له أن يكون».
وكان سلام قال عن الانتخابات لمناسبة مرور عام على نيل الحكومة الثقة: «دَعَونا الهيئات الناخبة، وقانون الانتخاب الحالي يكفل حق اقتراع المغتربين في بلدان انتشارهم لانتخاب النواب الـ128 ما دامت الدائرة الـ16 لا تزال معلّقة في انتظار توضيح من المجلس النيابي».
وأشار إلى أنّ قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزّع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم.
وهذه مسألة تشريعية بإمتياز».
-
Just in
-
07 :56
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب! تتمة
-
07 :54
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
-
07 :51
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة! تتمة
-
07 :46
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية! تتمة
-
07 :28
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 11 جريحا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
-
07 :24
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الجمهورية: موقف «الحزب» بعدم التدخّل العسكري... نقطة تحوّل بالغة الأهمية
-
البناء: مصادر عسكرية: الغارات الإسرائيلية على لبنان تأتي في إطار الضغط التفاوضي على إيران عبر استهداف "الحزب"
-
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟
-
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
-
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
-
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
-
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
-
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
-
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
-
الأخبار: مؤتمر للسلام مع اسرائيل في بيروت!
-
أبو نجم: لقاء طرابلس ومعاني خطاب باسيل هما الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر
-
عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية"
-
التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي)
-
ما حقيقة وضع خطة طوارئ في مطار بيروت؟
-
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
-
السجال الإنتخابي حول الدائرة 16 يتصاعد... خليل لسلام: يفترض أن تكون أكثر حرصاً على احترام النصوص!
-
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
-
-
Just in
-
07 :56
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب! تتمة
-
07 :54
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
-
07 :51
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة! تتمة
-
07 :46
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية! تتمة
-
07 :28
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 11 جريحا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
-
07 :24
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب!
-
-
-
27 February 2026
-
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة!
-
-
-
27 February 2026
-
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية!
-
-
-
27 February 2026
-
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"!
-
-
27 February 2026
-
الجمهورية: موقف «الحزب» بعدم التدخّل العسكري... نقطة تحوّل بالغة الأهمية
-
-
-
27 February 2026
-
البناء: مصادر عسكرية: الغارات الإسرائيلية على لبنان تأتي في إطار الضغط التفاوضي على إيران عبر استهداف "الحزب"مصادر عسكرية وضعت الغارات الإسرائيلية على لبنان في إطار الضغط التفاوضي على إيران عبر استهداف "الحزب"
-
-
-
27 February 2026
-
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟
-
-
-
27 February 2026
-
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
-
-
-
27 February 2026
-
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
-
-
-
27 February 2026