الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
27 February 2026
19 secs ago
source: الأنباء
الأنباء الكويتية: في الجنوب اللبناني، علمت «الأنباء» ان قيادة الجيش اتخذت قرارا ضمنيا بالتصدي للتوغل البري المتكرر للجيش الإسرائيلي من التلال الخمس المحتلة، عن طريق نشر نقاط عسكرية اعتراضية يصل عددها إلى 45 بحلول يوم السبت، بينها زهاء 17 في القطاع الشرقي حيث حصل الاعتراض الإسرائيلي وصولا إلى إطلاق النار فوق رؤوس عسكريين لبنانيين في سردا قضاء مرجعيون مقابل تلة الحمامص المحتلة.
وكشف مصدر عسكري رفيع لـ«الأنباء» عن أن «العدو فهم خلفية خطوات الجيش، وحاول تعطيلها، الا ان الانتشار مستمر».
وجاءت تدابير الجيش بعد تكرار الجنود الإسرائيليين التوغل وخطف مواطنين لبنانيين كما حصل في بلدة الهبارية بالعرقوب بعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام منذ أسبوعين.
Just in
06 :20
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها (اللواء) تتمة
06 :10
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان (الأنباء) تتمة
06 :00
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعده (الديار) تتمة
05 :50
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان (نداء الوطن) تتمة
05 :30
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا (الأنباء) تتمة
05 :20
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات (سكاي نيوز عربية) تتمة
Other stories
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
الأخبار: مؤتمر للسلام مع اسرائيل في بيروت!
أبو نجم: لقاء طرابلس ومعاني خطاب باسيل هما الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر
عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية"
التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي)
ما حقيقة وضع خطة طوارئ في مطار بيروت؟
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
السجال الإنتخابي حول الدائرة 16 يتصاعد... خليل لسلام: يفترض أن تكون أكثر حرصاً على احترام النصوص!
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
شهيد بالغارة على بعلبك!
أدرعي: هذه هي "الأهداف" التي هاجمناها اليوم!
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
هذا ما استهدفته إسرائيل منذ قليل في بعلبك!
بالصورة - سلسلة غارات تستهدف اطراف بلدة شمسطار في البقاع
27 February 2026
-
27 February 2026
-
27 February 2026
-
27 February 2026
-
27 February 2026
-
27 February 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
27 February 2026
-
27 February 2026
-
27 February 2026
-
27 February 2026