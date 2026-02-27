عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
27 February 2026
18 secs ago
source: tayyar.org
النهار: الاستحقاق العالق: 30 مرشحاً فقط و"المستقبل" يتحفّز... إسرائيل تواكب الانتظار اللبناني باستهداف مُركّز للبقاع
الأخبار: "تقدم مهم" في مفاوضات جنيف
الدبلوماسية تفرمل الحرب... مؤقتًا
رسميون وسياسيون يستعجلون التطبيع
اللواء: سلام: تدخُّل حزب الله لإسناد إيران خط أحمر
خلاف حكومي - نيابي حول الدائرة 16.. وغارات إسرائيلية عنيفة على جرود بعلبك والهرمل
البناء: مفاوضات جنيف تستأنف سياسياً الأسبوع المقبل بعد تمهيد تقني الاثنين في فيينا | ارتياح في واشنطن وطهران ومسقط لدرجة التقدم… وعراقجي: نقترب من اتفاق | «إسرائيل» تترجم غضبها من تقدم التفاوض بغارات عنيفة وكثيفة على السلسلة الغربية
الجمهورية: بورصة الانتخابات تعلو وتنخفض
صفقة أم حرب؟ محادثات جنيف حاسمة
نداء الوطن: جنيف يلفّها "الغموض الإيجابي" وسط حال من الترقب الحذر
المدن: وقائع اتفاق "حافة الهاوية":هل تفجره إسرائيل من طهران للبقاع؟
الديار: «هواجس» جنبلاط تسبق التصعيد الخطير!
واشنطن تفتح «البازار» حول الانتخابات بتثبيت المعادلات!
l'orient le jour: Accord-cadre ou basculement militaire ? Entre Washington et Téhéran, des négociations au bord du gouffre
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»... ومفاوضات فنية بفيينا الأسبوع المقبل
لقاء مباشر بين ويتكوف وعراقجي... وتباين بشأن «صفر تخصيب»
الأنباء الكويتية: إما تمويل نقدي لدعم الجيش والقوى الأمنية وإما رفع لائحة بأبرز مطالبه لتقوم الدول المشاركة بتأمينها
مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: قائد الجيش تقدم باقتراحين أمام مؤتمر القاهرة
06 :20
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها (اللواء) تتمة
06 :10
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان (الأنباء) تتمة
06 :00
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعده (الديار) تتمة
05 :50
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان (نداء الوطن) تتمة
05 :40
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر (الأنباء) تتمة
05 :30
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا (الأنباء) تتمة
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
الأخبار: مؤتمر للسلام مع اسرائيل في بيروت!
أبو نجم: لقاء طرابلس ومعاني خطاب باسيل هما الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر
عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية"
التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي)
ما حقيقة وضع خطة طوارئ في مطار بيروت؟
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
السجال الإنتخابي حول الدائرة 16 يتصاعد... خليل لسلام: يفترض أن تكون أكثر حرصاً على احترام النصوص!
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
شهيد بالغارة على بعلبك!
أدرعي: هذه هي "الأهداف" التي هاجمناها اليوم!
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
هذا ما استهدفته إسرائيل منذ قليل في بعلبك!
بالصورة - سلسلة غارات تستهدف اطراف بلدة شمسطار في البقاع
لقاءات عسكرية وسياسية للعماد هيكل على هامش اجتماع القاهرة
كواليس - ماذا طلب سفير من مرجعية لبنانية؟
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
27 February 2026
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
27 February 2026
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
27 February 2026
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
27 February 2026
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
27 February 2026
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
27 February 2026
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
27 February 2026
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
27 February 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
27 February 2026
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
27 February 2026