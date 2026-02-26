لم تصل بعد مفاوضات جنيف بين الأميركيين والإيرانيين إلى نتائج ملموسة بعد، لكن طهران تسعى بكل ما أوتيت من تراث الدبلوماسية الفارسية إلى تحويل مخاطر الحرب إلى فرصة التعاون المشترك، عبر التلويح بجزرة التعاون الإقتصادي وخاصة في قطاع النفط. في المقابل، تتجاذب إدارة دونالد ترامب وقراره اتجاهان، الأول مركانتيلي تقليدي ينجذب إلى المصالح الإقتصادية، والثاني حربي متأثر بضغوط إسرائيل ولوبياتها.

وحتى ذلك الحين، تبقى الدول العربية والإقليمية حابسة أنفاسها، ومترقبة التداعيات والنتائج.



وأولى هذه الدول لبنان الصغير الذي تلقى الخميس هجوماً إسرائيلياً جديداً طاول قرى قضاء بعلبك – الهرمل، بزنار ناري أحاط بالنبي شيت وشمسطار وبوداي وحربتا.

وعلى الخط الداخلي، عقدت جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام، تركزت على تأمين موارد اضافية للخزينة. وخلالها، تمت الموافقة على تفعيل الجباية المالية والجمركية، وأعلن الاعلام بول مرقص أنَّ سلام أكّد ضرورة مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي.



وفيما يوحي بدخول النقاش حول الإنتخابات مرحلة حاسمة، وقّع رئيس الجهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام مسروم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي،ـ وفي برنامج اعماله مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

أما التيار الوطني الحر فأعلن من جهته أن تكتل "لبنان القوي" تقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، ولا سيّما لجهة مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل المحدّدة.

وأكد "التيار" أنّ هذه الجلسة تشكّل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، ولتوضيح أسباب التأخير والتقصير من قبل الحكومة في عدّة ملفات وعلى رأسها الانتخابات النيابية، ووضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين.

