شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
26 February 2026
source: tayyar.org
لم تصل بعد مفاوضات جنيف بين الأميركيين والإيرانيين إلى نتائج ملموسة بعد، لكن طهران تسعى بكل ما أوتيت من تراث الدبلوماسية الفارسية إلى تحويل مخاطر الحرب إلى فرصة التعاون المشترك، عبر التلويح بجزرة التعاون الإقتصادي وخاصة في قطاع النفط. في المقابل، تتجاذب إدارة دونالد ترامب وقراره اتجاهان، الأول مركانتيلي تقليدي ينجذب إلى المصالح الإقتصادية، والثاني حربي متأثر بضغوط إسرائيل ولوبياتها.
وحتى ذلك الحين، تبقى الدول العربية والإقليمية حابسة أنفاسها، ومترقبة التداعيات والنتائج.
وأولى هذه الدول لبنان الصغير الذي تلقى الخميس هجوماً إسرائيلياً جديداً طاول قرى قضاء بعلبك – الهرمل، بزنار ناري أحاط بالنبي شيت وشمسطار وبوداي وحربتا.
وعلى الخط الداخلي، عقدت جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام، تركزت على تأمين موارد اضافية للخزينة. وخلالها، تمت الموافقة على تفعيل الجباية المالية والجمركية، وأعلن الاعلام بول مرقص أنَّ سلام أكّد ضرورة مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي.
وفيما يوحي بدخول النقاش حول الإنتخابات مرحلة حاسمة، وقّع رئيس الجهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام مسروم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي،ـ وفي برنامج اعماله مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
أما التيار الوطني الحر فأعلن من جهته أن تكتل "لبنان القوي" تقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، ولا سيّما لجهة مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل المحدّدة.
وأكد "التيار" أنّ هذه الجلسة تشكّل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، ولتوضيح أسباب التأخير والتقصير من قبل الحكومة في عدّة ملفات وعلى رأسها الانتخابات النيابية، ووضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين.
21 :23
صحافي في أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: المحادثات النووية مع إيران في جنيف كانت إيجابية
21 :20
زيلينسكي: الجولة التالية من المحادثات الأميركية الأوكرانية الروسية ستجرى على الأرجح في أبوظبي مطلع آذار
21 :16
أكسيوس: ترامب قد يأمر بالضربة على إيران إذا أبلغاه ويتكوف وكوشنير بـ "عدم تحقيق اختراق"
20 :58
العربية: وفد إيران يغادر مقر المفاوضات في جنيف
20 :28
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟ تتمة
20 :25
بحاجة ماسّة إلى 3 وحدات دم من فئة A+ في مشستشفى بحنّس. للتبرّع: 04983770
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
شهيد بالغارة على بعلبك!
أدرعي: هذه هي "الأهداف" التي هاجمناها اليوم!
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
هذا ما استهدفته إسرائيل منذ قليل في بعلبك!
بالصورة - سلسلة غارات تستهدف اطراف بلدة شمسطار في البقاع
لقاءات عسكرية وسياسية للعماد هيكل على هامش اجتماع القاهرة
EXCLUSIVE
كواليس - ماذا طلب سفير من مرجعية لبنانية؟
سلام استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
EXCLUSIVE
خاص - نواة لائحتين في بعبدا تضُمّان "تشكيلة" مرشحين!
EXCLUSIVE
خاص - حركة عسكرية لافتة لليونفيل بين بيروت والجنوب!
"لبنان القوي" يطلب عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة ولا سيما احترام الإستحقاقات الدستورية
بري بحث مع سفير قطر في المستجدات محليا وإقليميا واستقبل الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء
توضيح لـ"المالية"... ماذا جاء فيه؟
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يكشُف سبب تأجيل الإنتخابات!
EXCLUSIVE
بالفيديو - أهم الاماكن للزيارة في مدينة البترون: شو أحلى شي؟
إلى اللبنانيين في الانتشار... إليكم هذا الخبر!
ماذا يحصل عند الحدود اللبنانية السورية؟
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
26 February 2026
-
السجال الإنتخابي حول الدائرة 16 يتصاعد... خليل لسلام: يفترض أن تكون أكثر حرصاً على احترام النصوص!
26 February 2026
-
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
26 February 2026
-
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
26 February 2026
-
شهيد بالغارة على بعلبك!
26 February 2026
-
ممثل لبناني يمثل أمام المباحث الجنائية المركزية... وهذا هو السبب!
26 February 2026
-
أدرعي: هذه هي "الأهداف" التي هاجمناها اليوم!
26 February 2026
-
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
26 February 2026
-
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
26 February 2026
-
هذا ما استهدفته إسرائيل منذ قليل في بعلبك!
26 February 2026