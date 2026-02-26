قال المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي عبر "أكس":

يهاجم جيش الدفاع في هذه الاثناء بنى تحتية إرهابية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي بمنطقة بعلبك في لبنان