نقل أحد النواب عن مقربين من سفير عربي في لبنان، أن الأخير أبلغ مرجعية كبيرة خلال لقائهما منذ أيام أن بلاده تفضل تأجيل الانتخابات النيابية لأسباب متعددة داخلية وخارجية، إلا أن طلبه قوبِل بالرفض القاطع من المرجعية.