أفيد عن حركة عسكرية لافتة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، إذ شوهِد مساء أمس أرتالاً عسكرية كبيرة مؤلفة من عشرات الآليات الصغيرة والمتوسطة وأخرى مصفحة وشاحنات كبيرة وسيارات أمنية وإسعاف عبرَت من بيروت متجهة الى جنوب لبنان، ولم يُعرف السبب، غير أن مصادر مطلعة عزَت السبب الى عمليات التبديل الروتينية التي تقوم بها قوات الطوارئ الدولية الى جانب التحضير والإستعداد لمغادرة لبنان وفقاً لقرار مجلس الأمن إنهاء مهمة اليونفيل بعد أقل من عام من الآن.