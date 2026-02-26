هذا ما يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب!
26 February 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
يستكمل الجيش اللبناني إجراءاته الدفاعية في منطقة "سردة"، حيث عمد إلى تركيب أسلاك معدنية بمحاذاة الساتر الترابي الذي كان قد رفعه في مسلك يُستخدم عادةً للتوغلات من تلة الحمامص باتجاه جنوب الخيام.
