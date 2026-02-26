يستكمل الجيش اللبناني إجراءاته الدفاعية في منطقة "سردة"، حيث عمد إلى تركيب أسلاك معدنية بمحاذاة الساتر الترابي الذي كان قد رفعه في مسلك يُستخدم عادةً للتوغلات من تلة الحمامص باتجاه جنوب الخيام.