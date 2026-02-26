عقدت هيئتا قضاء بيروت الأولى والثانية لقاءً حوارياً في مكتب القضاء في الأشرفية- ساحة ساسين، مع وزير المياه والطاقة السابق د. وليد فياض، بحضور النائبين نقولا صحناوي وإدكار طرابسي ونائب رئيس التيار للعلاقات مع الأحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك وعضو المجلس السياسي الأستاذ وليد أشقر والأستاذ بدري الضاهر.



وقد دار الحديث عن العراقيل داخلياً وخارجية في ملف استجرار بواخر الفيول أويل خلال توليه وزارة الطاقة والمياه، وقد استعرض فياض بالأرقام نسبة التوفير على المواطن اللبناني في تلك الفترة وعن ساعات التغذية التي تراجعت حالياً، كما تحدث عن أهمية إنشاء السدود والعرقلات التي لحقت بهذا الملف بسبب ما وصفه بالنكد السياسي.

وكان لافتاً الحضور الحاشد الذي رافق اللقاء الذي يُعقد دورياً كل يوم ثلاثاء مع شخصية جديدة.