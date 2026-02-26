أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، وقال: "بلغ عدد المرشحين ٣٠ حتى مساء امس".

وتابع: "لم تتبلغ وزارة الداخلية اي طلب خارجي بتأجيل الانتخابات وهي ستحصل في موعدها على افضل ما يرام".