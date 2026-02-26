لبنان يسجّل رقماً قياسياً في «غينيس» بأكبر مائدة إفطار جماعية
26 February 2026
1 min ago
source: الشرق الأوسط
فيفيان حداد - سجّل لبنان رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «غينيس» عبر إقامة أكبر مائدة إفطار في العالم بلغ طولها 3255.8 متر. ونظّمت جمعية «أجيالنا» الحدث، بعدما كانت قد حطّمت رقماً قياسياً مماثلاً قبل نحو 10 أعوام. واستضاف مركز «بيال» للمعارض في وسط بيروت النشاط، حيث اجتمع نحو 5800 شخص حول مائدة واحدة لتناول وجبة إفطار موحّدة تألفت من الحساء والسلطات وطبق الأرز مع الدجاج. وقالت رولا عبود من جمعية «أجيالنا»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن هدف النشاط لم يقتصر على تسجيل رقم قياسي، بل تضمّن أيضاً توجيه رسالة اجتماعية تعبّر عن روح التضامن في لبنان. لذا ضمت المائدة أشخاصاً محتاجين وعدداً من دور الأيتام في بيروت والبقاع والجنوب والشمال. واضطر المنظمون إلى توثيق مراحل التحضير خطوة بخطوة، نظراً لعدم تمكّن ممثل موسوعة «غينيس» من الحضور إلى لبنان للإشراف على المسابقة شخصياً. وأوضحت رولا عبود أن شروط الموسوعة تفرض تصوير جميع مراحل التنظيم مباشرة ومن دون أي عمليات مونتاج، بما يتيح للحكّام مراجعة التفاصيل واتخاذ القرار على أساس واضح. وأشارت إلى مشاركة نحو 700 متطوع من طلاب وتلامذة، إضافة إلى أعضاء الجمعية ومتطوعين من مؤسسات وشركات داعمة. وعند موعد الإفطار،
وُزّعت الأطباق على المائدة وشارك الحاضرون في تناول الطعام، بينهم رئيس الحكومة نواف سلام، راعي هذه المبادرة، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية. تشير رولا عبود إلى أن مساهمة عدة شركات غذائية ومؤسسات ساعدت بشكل كبير في تنفيذ هذا النشاط الرمضاني. وتعلّق: «خُصّصت ميزانية ضخمة لإقامة الحدث، شملت تكاليف الإضاءة، والديكورات، واستئجار المكان، وتوفير الحماية من خلال رجال الأمن، بالإضافة إلى تحضير 5800 طبق طعام تطلبت أطناناً من المكونات الغذائية. ومع الدعم الذي تلقيناه من هذه المؤسسات، تمكنا من تجاوز التحديات التي واجهتنا». واستغرق التحضير للنشاط نحو 4 أشهر، نظراً للحاجة إلى تأمين مكان مناسب وتجهيزات بشرية وفنية. ولفتت رولا عبود إلى أن العثور على مكان مسقوف يستوعب هذا العدد شكّل تحدياً، خصوصاً مع الظروف الجوية الممطرة، خلافاً للتجربة السابقة التي أُقيمت في الهواء الطلق.
يُذكر أن جمعية «أجيالنا» تأسست قبل نحو 30 عاماً على يد الدكتورة لينا الزعيم الدادا، وتركّز نشاطاتها على تمكين النساء ودعم المحتاجين والأطفال الأيتام. وفي ختام حديثها، أشارت رولا عبود إلى أن الجمعية تنظم خلال شهر رمضان موائد سحور وإفطار يشارك في إعدادها متطوعات تابعات للجمعية، حيث يقمن بتحضير الأطباق في مطبخ الجمعية. وأضافت: «كما نسهم في إقامة ورش عمل للحرف اليدوية لتمكين النساء من تأمين لقمة العيش بأناملهن. وحالياً نعمل على ترميم منزل تراثي قديم في منطقة فردان يحمل عنوان (بيت أجيالنا)، نضعه في تصرف الجمعية ليُسهم في تنظيم نشاطات تدعم تمكين المرأة».
Just in
13 :00
رئاسة الجمهورية: صدور المرسوم ٢٥٩١ تاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٦ القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يُفتتح في ٢ اذار ويُختتم في ١٦ آذار منه ضمناً
12 :42
تعليقٌ صادم لوزير حول البنزين! تتمة
12 :39
أمين مجلس الدفاع الإيراني:
- إذا كان جوهر التفاوض عدم امتلاك سلاح نووي فهذا يتوافق مع عقيدتنا وفتوى المرشد
- الوزير عراقجي يتمتع بالدعم والسلطة الكافية لإبرام هذا الاتفاق
12 :35
كواليس - سفير سابق على رأس وزارة الخارجية! تتمة
12 :26
منشور لوهّاب حول السويداء... ماذا قال؟ تتمة
12 :19
"الحرب على إيران واقعة"... ماذا عن استهداف خامنئي؟ تتمة
رسالة من "الحزب" الى الدولة!
القصة الكاملة لعميل الموساد في أنصار... وهذا ما زوّد به الإسرائيليين!
ملفّات فارغة في مجلس الوزراء لبحث «الإصلاح الضريبي»: هل صدّقتم أن هناك إضراباً؟
بري عن الانتخابات: لا تأجيل ولا تمديد
بسبب استمرار استهداف المسيحيين.. وقفة احتجاجية في باب توما!
EXCLUSIVE
كواليس - الثمن القواتي لرأسَيّ رجّي وصدّي!
مخطط أميركي – إسرائيلي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية!
هذا ما حصل في الساعات الأربع والعشرين الماضية!
رسالة مُقلقة من جنبلاط.. إحذروا منتصف آذار!
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟
الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
الشرق الأوسط السعودية: سوريا: تبادُل أسرى ومحتجزين في السويداء اليوم
البناء: «إسرائيل» حسمت خيارها بالاحتفاظ بالنقاط الخمس
الديار: الانتخابات تتقدم وتفاهم بين عون وبري
الديار: محاولات لمعالجة الانتشار السوري على الحدود
اللواء: كلمة لرئيس الجمهورية... وهذا ما سيشدد عليه
