

شهدت منطقة باب توما في دمشق، وقفة احتجاجية في ساحة بطريركية الروم الأرثوذكس – الكاتدرائية المريمية، بالقرب من حي طالع الفضة وحارة الزيتون، بمشاركة عدد من الأهالي وفعاليات اجتماعية، للمطالبة بإصدار بيان إدانة رسمي على خلفية مقتل السيدة ايمان_مطانيوس_جروس.



ورفع المشاركون لافتات عبّروا فيها عن استنكارهم للجريمة، جاء فيها: “نرفض أن نكون حطباً في مواقد الإرهــ ــاب”، و”يُقتــ ــل المسيحي بصمت والعالم يغضّ الطرف”، داعين البطريرك إلى إعلان موقف واضح وإدانة ما وصفوه بـ”الاستهداف الآثم”.



ووفق ما تم توثيقه قُتلت جروس إثر استهدافها بمسدس مزوّد بكاتم صوت في حي عكرمة بمدينة حمص، قبل أن تتعرض لحملة إساءة وتشويه سمعة عقب مقتلها، ما فاقم حالة الغضب والاستياء في أوساط الأهالي.



وأكد المشاركون أن تحركهم يأتي في إطار المطالبة بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف ما وصفوه بمحاولات النيل من سمعة الضحية بعد وفاتها، داعين الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين ووضع حد لحالة الانفلات الأمني.



وتأتي هذه الوقفة وسط مخاوف متصاعدة لدى أبناء الديانة المسيحية، في ظل تكرار حوادث استهداف طالت أفراداً منهم في مناطق سورية مختلفة خلال السنوات الأخيرة، مع مطالبات بضمانات فعلية تكفل حمايتهم وصون أمنهم وكرامتهم في عموم البلاد.