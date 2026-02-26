خاص tayyar.org -



تتعامل القوات اللبنانية مع أي طرح لتعديل وزاري من زاوية المقايضة، وتربط قبولها تغيير كل من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الطاقة والمياه جو الصدّي (علمًا أن تبديله مطلب قواتي بحت بعد الفشل في معالجة ملف الكهرباء) بإجراء تغيير متزامن يشمل وزيرَين من حزب على نقيض معها.