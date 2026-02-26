لفت جلوس سفير السعودية وليد البخاري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على طاولة واحدة، وذلك في الإفطار الذي نظمه رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية. ولوحظَ الود الظاهر في تبادل الأحاديث بين البخاري وباسيل.