اللواء: كلمة لرئيس الجمهورية... وهذا ما سيشدد عليه
26 February 2026
4 mins ago
source: اللواء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية الذي يغادر يوم الاربعاء المقبل الى فرنسا حيث يشارك في مؤتمر دعم الجيش سيشدد في خلال هذه المشاركة على دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في عملية الاستقرار في البلاد ويتوقف عند أهمية دعم هذه المؤسسات، وسيسلط الضوء على انجازات الجيش في تطبيق خطة حصرية السلاح.
وأوضحت ان الرئيس عون يعلق أهمية على هذا المؤتمر كي يخرج بخلاصات ايجابية للجيش وقوى الأمن الداخلي.
الى ذلك علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية سيقيم افطارا رمضانيا في القصر الجمهوري وستكون له كلمة في خلاله.
07 :16
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري تتمة
07 :14
"رويترز" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إيران تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة
07 :10
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية وفق إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها
07 :10
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟ (الأنباء) تتمة
07 :00
الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي (الجمهورية) تتمة
06 :50
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة (الجمهورية) تتمة
-
26 February 2026
-
26 February 2026
-
26 February 2026
-
26 February 2026
-
26 February 2026
-
26 February 2026
-
26 February 2026
-
26 February 2026
-
26 February 2026
-
26 February 2026