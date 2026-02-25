"التيار" رداً على بيان الصدي: أعدّ جدول الزيادات مسبقاً.. وهذا ما اقترحه أحد رفاقه من الوزراء!
-
25 February 2026
-
6 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن التيار الوطني الحر، ردّاً على بيان وزير الطاقة والمياه جو صدّي، البيان الآتي:
أولاً، إنّ الوزير، وعلى عكس ادعاءاته، وافق على قرار رفع سعر البنزين 300 ألف ليرة لبنانية. وتأكيداً على موافقته، اتّفق مسبقاً مع أصحاب المحطات على زيادة الجعالة، وقرّر زيادتها تباعاً ضمن ارتفاع تدريجي بهدف غشّ المواطنين. أمّا الأهم، وهو ما ليس بحاجة إلى محاضر أو أدلة، فهو أنّه، وبالدستور والقانون وبحسب صلاحيات الوزير، من غير الممكن أن يمرّ هكذا قرار من دون موافقته، إلا إذا كان يُقرّ بأنه وزير فئة ثانية وعلى قاعدة أنهم "ما خبّروه".
فكيف سيُقنع هذا الوزير الشعب اللبناني بأنه وزيرٌ سيّد على وزارته ويملك صلاحياته، وأنه يمثّل قسماً من الشعب اللبناني، وفي الوقت نفسه يمرّ هكذا قرار من دون علمه، بحسب ادعاءاته؟ هكذا يصبح وزيراً من الفئة العاشرة لا الثانية!
ثانياً، يتكلّم الوزير المذكور عن التضامن الوزاري، لكنه يغفل أنّ التضامن الوزاري لا يعني أن يمتنع الوزير عن ممارسة صلاحياته. وبالحديث عن التضامن الوزاري، فأين هو عندما يتعمّد وزراء القوات، في كل مرة، طرح شيء في الجلسات المغلقة ثم يعودون ويصرّحون بعكسه في الخارج؟ وأين هو عندما يصوّت وزراؤهم في الحكومة مع الموازنة ثم يعودون ليصوّتوا ضدها في المجلس النيابي؟
ثالثاً، إنّ الوزير، وبعلم المعنيين بهذا القرار كافة، هو شريك فيه، وقد أعدّ الجدول مسبقاً وقرّر كيف ستمضي الزيادات بالتوازي مع الجعالة. وأحد رفاقه القواتيين من الوزراء اقترح أن تكون الزيادة على البنزين أعلى من 300 ألف ليرة.
وفي كل الأحوال نحن أكثر من شهد، في الحكومات المتعاقبة، على انفصام القوات بين تصويتهم داخل مجلس الوزراء وكيفية تصريحهم أمام الإعلام، وعلى ذلك تشهد عشرات المحاضر والمواقف والأحداث...
-
Just in
-
23 :38
الميادين: زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها في عرض بحر مدينة غزة
-
23 :18
بالصورة - حادث سير مروّع في السوديكو! تتمة
-
23 :02
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: من المتوقع وصول 6 مقاتلات إف 22 إضافية إلى "إسرائيل"
-
22 :56
وكالة أنباء إيرنا: عراقجي عرض على وزير خارجية عمان بنودا من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي
-
22 :40
البستاني: من اللحظة الأولى قلنا إنو هالقانون ما بيكرّس استقلالية حقيقية تتمة
-
22 :28
وزارة الدفاع السورية: كتيبة هندسة تابعة للوزارة تمكنت من تفكيك سيارة مفخخة في محيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب كانت معدة للتفجير
-
-
Other stories
-
-
-
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض)
-
شو الوضع؟ الأنظار إلى جولة جنيف الثالثة بعد خطاب ترامب... تأجيل الإنتخابات في مدار النفي الرسمي والعمل من وراء الكواليس
-
بالصور - باسيل يشارك في حفل افطار بدعوة من سلام
-
النائب فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نراقب تداعيات زيادة الضرائب ولن نقبل بانعكاسات سلبية على المواطنين
-
"التيار" يحول سؤالاً للحكومة حول استمرار تسجيل الطلاب السوريين إلى استجواب
-
قتيل على اوتوستراد العقيبة!
-
توضيح هام من وزارة الدفاع بشأن قاعدة حامات!
-
EXCLUSIVE
خاص - الفجوة المالية: لا إقرار قبل الانتخابات النيابية؟!
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
-
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
-
EXCLUSIVE
بالفيديو: عماد رزق في "برنامج شو الوضع" يفجرها بصراحة: أؤكد ما في حرب! ويلي رح يعمل انتخابات ستفرض عليه عقوبات!
-
EXCLUSIVE
خاص - رجّي في جنيف: ربْط الأزمات بنزع السلاح يثير نقاشًا!
-
الخوري بعد إبطال "الدستوري" قانون استقلالية القضاء: التشريع المستعجل والمسيّس ما بيبني دولة
-
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته...
-
EXCLUSIVE
خاص - خطاب ترامب ولبنان: ضغوط متصاعدة وخيارات محدودة!
-
كمين محكم لسيارة.. هذا ما عثر عليه!
-
بري يستقبل مستشار رئيس الجمهورية: تطورات الأوضاع والانتخابات
-
-
Just in
-
23 :38
الميادين: زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها في عرض بحر مدينة غزة
-
23 :18
بالصورة - حادث سير مروّع في السوديكو! تتمة
-
23 :02
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: من المتوقع وصول 6 مقاتلات إف 22 إضافية إلى "إسرائيل"
-
22 :56
وكالة أنباء إيرنا: عراقجي عرض على وزير خارجية عمان بنودا من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي
-
22 :40
البستاني: من اللحظة الأولى قلنا إنو هالقانون ما بيكرّس استقلالية حقيقية تتمة
-
22 :28
وزارة الدفاع السورية: كتيبة هندسة تابعة للوزارة تمكنت من تفكيك سيارة مفخخة في محيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب كانت معدة للتفجير
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصورة - حادث سير مروّع في السوديكو!
-
-
-
25 February 2026
-
جيه.بي مورجان يرفع توقعاته للذهب على المدى الطويل إلى 4500 دولار
-
-
25 February 2026
-
البستاني: من اللحظة الأولى قلنا إنو هالقانون ما بيكرّس استقلالية حقيقية
-
-
-
25 February 2026
-
بالصور- باسيل في افتتاح مكتب التيار في المتن الأوسط
-
-
25 February 2026
-
روبيو: فنزويلا بحاجة إلى انتخابات نزيهة وديمقراطية
-
-
-
25 February 2026
-
باسيل من المتن الاوسط لتعزيز التواصل مع المواطنين
-
-
25 February 2026
-
كشف التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
-
-
25 February 2026
-
بالصور - زيارة باسيل بلدية بصاليم ولقاء مع رئيس واعضاء المجلس البلدي وعدد من اهالي البلدة
-
-
25 February 2026
-
بالصور - زيارة باسيل كنائس مار ميخائيل للموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك في نابيه
-
-
25 February 2026
-
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض)
-
-
-
25 February 2026