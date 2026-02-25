Tayyar Article
النائب فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نراقب تداعيات زيادة الضرائب ولن نقبل بانعكاسات سلبية على المواطنين
-
25 February 2026
-
3 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط وعدد من النواب الأعضاء، لبحث ملف خفض أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية وضبط نسبة التضخم في الأسواق.
وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح البستاني أن اللجنة تواكب عن كثب الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد، وتدرس انعكاساتها المالية والاجتماعية. وأشار إلى أنّ الاجتماع تناول تداعيات زيادة الضريبة على المحروقات والزيادة على ضريبة القيمة المضافة (TVA) قبل إحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقرارها بصورة نهائية.
وأكد أن اللجنة تتحفظ على هذه الزيادات وتتابع الملف بدقة حرصاً على عدم ترتيب أي آثار سلبية على المواطنين، لا سيما في ظل معدلات تضخم يقدّرها بعض الخبراء بين 10 و15 في المئة.
وأضاف أنّه طالب بالاطلاع على كامل تفاصيل الخطة الاقتصادية لا الاكتفاء بعناوينها العريضة، نظراً لارتباط خطة الانتظام المالي بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي. وأوضح أنّ ضرورة وجود خطة واضحة للنمو يتيح تقدير حجم الإيرادات المتوقعة وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، بما في ذلك أموال المودعين.
وشدّد البستاني على أنّ النقاش لم يقتصر على تأثير الزيادات على السلة الغذائية، بل شمل انعكاساتها على مختلف فئات المجتمع. كما لفت بعض أعضاء اللجنة إلى أنّ القرار الحكومي ربما اتُّخذ على عجل، وكان من الأجدى التروّي ودراسته بصورة أعمق قبل إقراره.
وختم بالتأكيد على أهمية دور وزير الاقتصاد في مسار الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، معتبراً أنّ وجود تنسيق وتكامل بين الوزارة ولجنة الاقتصاد يشكّل عاملاً إيجابياً، غير أنه طرح تساؤلاً حول مدى تقدير الحكومة لدور لجنة الاقتصاد، بالتوازي مع تقديرها لدور وزير الاقتصاد، في ظل وحدة الحال والتنسيق القائم بين الطرفين.
من جهته، عرض الوزير البساط الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لضبط الأسعار ومواجهة التضخم، موضحاً أنّ فرق المراقبة ترفع تقارير يومية حول الأسعار في مختلف المحال، مع تركيز خاص على السلع الأساسية، على أن يشمل الرصد أيضاً سلعاً أخرى لكشف أي زيادات غير مبررة.
وأشار إلى إصدار تعاميم لتشديد الرقابة، لا سيما في ما يتعلق بغلاء الأسعار والاستغلال، إضافة إلى عقد اجتماعات مع إدارات السوبرماركت والموردين للتأكيد على عدم استغلال أي زيادات لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
كما أعلن البساط عن إطلاق مبادرة تشمل 24 سلعة أساسية، بالتعاون مع 28 سوبرماركت و180 نقطة بيع، حيث تم الاتفاق على خفض الأسعار بنسبة تراوح بين 15 و20 في المئة، مع تنفيذ جولات ميدانية للتأكد من الالتزام. وأكد أنّ التضخم يشكّل تحدياً حقيقياً، خصوصاً بالنسبة للطبقة الوسطى، مشدداً على استمرار الوزارة في تنظيم محاضر الضبط وفرض الغرامات ومتابعة أسعار السلع الأساسية.
-
Just in
-
19 :58
بالصور - زيارة باسيل بلدية بصاليم ولقاء مع رئيس واعضاء المجلس البلدي وعدد من اهالي البلدة
-
19 :49
بالصور - زيارة باسيل كنائس مار ميخائيل للموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك في نابيه
-
19 :27
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض) تتمة
-
19 :17
بالصور - لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع بلدية نابيه
-
19 :06
شو الوضع؟ الأنظار إلى جولة جنيف الثالثة بعد خطاب ترامب... تأجيل الإنتخابات في مدار النفي الرسمي والعمل من وراء الكواليس تتمة
-
18 :56
بالصور - باسيل يشارك في حفل افطار بدعوة من سلام تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
"التيار" يحول سؤالاً للحكومة حول استمرار تسجيل الطلاب السوريين إلى استجواب
-
قتيل على اوتوستراد العقيبة!
-
توضيح هام من وزارة الدفاع بشأن قاعدة حامات!
-
EXCLUSIVE
خاص - الفجوة المالية: لا إقرار قبل الانتخابات النيابية؟!
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
-
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
-
EXCLUSIVE
بالفيديو: عماد رزق في "برنامج شو الوضع" يفجرها بصراحة: أؤكد ما في حرب! ويلي رح يعمل انتخابات ستفرض عليه عقوبات!
-
EXCLUSIVE
خاص - رجّي في جنيف: ربْط الأزمات بنزع السلاح يثير نقاشًا!
-
الخوري بعد إبطال "الدستوري" قانون استقلالية القضاء: التشريع المستعجل والمسيّس ما بيبني دولة
-
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته...
-
EXCLUSIVE
خاص - خطاب ترامب ولبنان: ضغوط متصاعدة وخيارات محدودة!
-
كمين محكم لسيارة.. هذا ما عثر عليه!
-
بري يستقبل مستشار رئيس الجمهورية: تطورات الأوضاع والانتخابات
-
أستراليا توجّه رعاياها بمغادرة دول منها لبنان: "إغلاق للمجال الجوي وإلغاء الرحلات"!
-
تحرُّك كبير في الشّارع غدًا... وتصعيد؟
-
غادة شريم: كيف تدار أذن وزارة الخارجية في لبنان؟
-
إعلامي لبناني يكشف: "العالم فعلا في حالة جنون"!
-
-
Just in
-
19 :58
بالصور - زيارة باسيل بلدية بصاليم ولقاء مع رئيس واعضاء المجلس البلدي وعدد من اهالي البلدة
-
19 :49
بالصور - زيارة باسيل كنائس مار ميخائيل للموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك في نابيه
-
19 :27
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض) تتمة
-
19 :17
بالصور - لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع بلدية نابيه
-
19 :06
شو الوضع؟ الأنظار إلى جولة جنيف الثالثة بعد خطاب ترامب... تأجيل الإنتخابات في مدار النفي الرسمي والعمل من وراء الكواليس تتمة
-
18 :56
بالصور - باسيل يشارك في حفل افطار بدعوة من سلام تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
كشف التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
-
-
25 February 2026
-
بالصور - زيارة باسيل بلدية بصاليم ولقاء مع رئيس واعضاء المجلس البلدي وعدد من اهالي البلدة
-
-
25 February 2026
-
بالصور - زيارة باسيل كنائس مار ميخائيل للموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك في نابيه
-
-
25 February 2026
-
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض)
-
-
-
25 February 2026
-
بالصور - لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع بلدية نابيه
-
-
25 February 2026
-
شو الوضع؟ الأنظار إلى جولة جنيف الثالثة بعد خطاب ترامب... تأجيل الإنتخابات في مدار النفي الرسمي والعمل من وراء الكواليس
-
-
-
25 February 2026
-
بالصور - باسيل يشارك في حفل افطار بدعوة من سلام
-
-
-
25 February 2026
-
"التيار" يحول سؤالاً للحكومة حول استمرار تسجيل الطلاب السوريين إلى استجواب
-
-
-
25 February 2026
-
قتيل على اوتوستراد العقيبة!
-
-
-
25 February 2026
-
توضيح هام من وزارة الدفاع بشأن قاعدة حامات!
-
-
-
25 February 2026