في ظلّ ترقّب المشهد الانتخابي وانتظار تبلور التحالفات، تفيد معلومات متداولة بأنّ تيار المستقبل قد يتّجه إلى دعم المهندس عماد الخطيب في دائرة الجنوب الثالثة، غير أن مسار التحالفات لم يتضح بعد بشكل نهائي.ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه سعد الحريري خوض المستقبل الانتخابات في حال حصلت، ورفضه التحالف مع الأحزاب التي سبق أن تعاون معها ثم طعنت به سياسيًا، ما أضفى مزيدًا من الغموض على المشهد.

وفي هذا الإطار، يواصل الخطيب لقاءاته مع شخصيات سياسية في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، كما يلتقي شخصيات درزية من حاصبيا، في إطار مساعٍ لبلورة تحالف مستقل، علما ان يلتقي بشخصيات تدور في فلك أحزاب تدور في فلك ما يسمى بمحور الممانعة.

في المقابل، لم تتّضح بعد ملامح لائحة الثنائي في دائرة مرجعيون–حاصبيا، ولا سيما لناحية المقعدين الدرزي والأرثوذكسي.



ويؤكد النائب الياس جرادة أنّه يعمل على تشكيل لائحة تضمّ شخصيات تشبهه فكريًا ووطنيًا وإصلاحيا وبالتالي لن يكون على لائحة الثنائي.