إبطال المجلس الدستوري بشكل كلّي قانون استقلالية القضاء، يلي أقر بالحكومة والمجلس ويلي كانت القوات والكتائب لولب إقرارو، بيأكد من جديد إنو التشريع المستعجل والمسيّس ما بيبني دولة.

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر منصة إكس:

الإصلاح الحقيقي بدّو نصوص متينة بتحمي القضاء عن جدّ، مش شعارات فارغة بتخفي خلفها المحاصصة ووضع اليد الحزبية على واحد من أهم بنيان الدولة: السلطة القضائية!"