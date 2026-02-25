الخوري بعد إبطال "الدستوري" قانون استقلالية القضاء: التشريع المستعجل والمسيّس ما بيبني دولة
-
25 February 2026
-
18 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر منصة إكس:
"إبطال المجلس الدستوري بشكل كلّي قانون استقلالية القضاء، يلي أقر بالحكومة والمجلس ويلي كانت القوات والكتائب لولب إقرارو، بيأكد من جديد إنو التشريع المستعجل والمسيّس ما بيبني دولة.
الإصلاح الحقيقي بدّو نصوص متينة بتحمي القضاء عن جدّ، مش شعارات فارغة بتخفي خلفها المحاصصة ووضع اليد الحزبية على واحد من أهم بنيان الدولة: السلطة القضائية!"
-
Just in
-
15 :25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولًا إلى الزلقا
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
-
-
Other stories
-
-
-
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته...
-
EXCLUSIVE
خاص - خطاب ترامب ولبنان: ضغوط متصاعدة وخيارات محدودة!
-
كمين محكم لسيارة.. هذا ما عثر عليه!
-
بري يستقبل مستشار رئيس الجمهورية: تطورات الأوضاع والانتخابات
-
أستراليا توجّه رعاياها بمغادرة دول منها لبنان: "إغلاق للمجال الجوي وإلغاء الرحلات"!
-
تحرُّك كبير في الشّارع غدًا... وتصعيد؟
-
غادة شريم: كيف تدار أذن وزارة الخارجية في لبنان؟
-
إعلامي لبناني يكشف: "العالم فعلا في حالة جنون"!
-
بالفيديو: حادثة خطيرة في بيروت.. إليكم ما حصل!
-
تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحية أعماله؟
-
كيف نحمي لبنان من مخاطر الحرب..؟
-
"الحزب" أمام "قرار شجاع" لإبطال توسعة إسرائيل للحرب!
-
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر
-
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟
-
هذا ما تريده إسرائيل
-
ماذا حدث في حامات؟
-
هل يقول الداخل «لا»؟
-
السفير الأميركي مستاء من بري؟!
-
المسيحيون.. المعنى قبل الدور! (طلال عساف)
-
لبنان لم يتلق أي تهديد.. ولا تواصل لـ رجي مع الرئاسات الثلاث!
-
-
Just in
-
15 :25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولًا إلى الزلقا
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
«إن بي إيه»: دورانت لا يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس
-
-
25 February 2026
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
-
-
25 February 2026
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
-
-
25 February 2026
-
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
-
-
-
25 February 2026
-
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
-
-
-
25 February 2026
-
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
-
-
-
25 February 2026
-
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
بالفيديو: عماد رزق في "برنامج شو الوضع" يفجرها بصراحة: أؤكد ما في حرب! ويلي رح يعمل انتخابات ستفرض عليه عقوبات!
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - رجّي في جنيف: ربْط الأزمات بنزع السلاح يثير نقاشًا!
-
-
-
25 February 2026