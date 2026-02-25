اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان انه "واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، وكَمَنَ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار لسيارة تنقل كمية من التنباك المعسّل المزوّر، وصادرَ حمولتها. وسُطِّرَ محضر ضبط بالمخالِف ينظر فيه القضاء المختص".