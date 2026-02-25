الأخبار: طالب رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، محمد صفا، الحكومة بإقالة وزير الخارجية، يوسف رجي، بسبب كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، والتي تجاهل فيها قضية الأسرى اللبنانيين وعملية إطلاق سراحهم.



وقال صفا، في بيان، اليوم: «بدلاً من أن يطلق الوزير رجي صرخة كبيرة أمام أكبر محفل دولي لحقوق الانسان لمطالبة إسرائيل بالاطلاق الفوري للمخطوفين اللبنانيين في سجونها أو على الأقل دعوة المجلس للضغط على إسرائيل للسماح للصليب الأحمر الدولي بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية والتنديد بمجازر إسرائيل بحق الأطفال والمدنيين، نرى الوزير رجي في الدعوة إلى حزب الله بتسليم سلاحه وخجلاً بمطالبة إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس ووقف اعتداءاتها مساوياً بين الجلاد والضحية».



أضاف: «كنا نأمل من معاليه أن يزور المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومطالبتهم برفع الصوت عالياً لكشف مصير المعتقلين».



وطالب صفا، باسم مركز الخيام وكافة المعتقلين اللبنانيين المخطوفين وعائلاتهم، بإقالة الوزير رجي «لتجاهل هذه القضية الوطنية والإنسانية، ولإساءته لصورة لبنان في الداخل والخارج ولكرامته وسيادته».



ودعا حزب الله والأحزاب الوطنية وهيئات الأسرى وعائلاتهم، إلى «تجميد الوقفات التضامنية أمام الإسكوا او الصليب الأحمر لأنها لم تعد مجدية، ونقل التحركات وتكثيفها أمام وزارة الخارجية والقصر الحكومي لإقالة الوزير رجي الذي يعطي الحق لإسرائيل بتنفيذ جرائمها واختطاف اللبنانيين».



كما دعا صفا وزراء الثنائي إلى الاعتراض على الوزير رجي بشدة في مجلس الوزراء.