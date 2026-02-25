الأنباء الكويتية: في الشأن الانتخابي، تريثت أحزاب كبرى في الإعلان عن مرشحيها للانتخابات النيابية، مع تقدم الكلام عن التأجيل.

في حين أغلق «حزب الله» الباب على إحداث تغيير في كتلته النيابية «الوفاء للمقاومة»، وان كان البعض وفي طليعتهم رئيسها النائب محمد رعد سينتقل إلى تولي مهمات أخرى. في السياق عينه