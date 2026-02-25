الأخبار: بعد تعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية السورية في بيروت برتبة وزير مفوض، تسلّم إياد الهزاع مهمته رسمياً أمس، وزار وزارة الخارجية اللبنانية بروتوكولياً لإبلاغها ببدء مهمته. علماً أن الخارجية اللبنانية لم تتلقَّ حتى الآن جواباً من نظيرتها السورية على طلبها تزويدها بالسيرة الذاتية الدبلوماسية.



والسبب بحسب مصادر مطّلعة يعود إلى كون الهزاع ليس دبلوماسياً أو شغل أي صفة وظيفية في وزارة الخارجية السورية. المتداول في سوريا أن الهزاع أنهى دراسته الأكاديمية في الصف الخامس (البعض يقول الصف السابع) ثم عمل مع والده في ورشة لصيانة الأحذية المستعملة، ولا يجيد أي لغة أجنبية. وكان قد انتسب إلى جبهة النصرة كمقاتل ثم التحق بهيئة تحرير الشام.



وخلال حكم الهيئة لإدلب عيّن عضواً في ما سمّي إدارة الشؤون السياسية، وبعد مجازر الساحل عيّنته دمشق مديراً للشؤون السياسية في مدينة اللاذقية حيث اصطدم مع المحافظ لأسباب تعود إلى ميوله المتطرفة، لكن السؤال المطروح لماذا عيّنت بيروت سفيراً مكتمل الصلاحيات بسيرة دبلوماسية واضحة وقابلت دمشق هذا التعيين بإرسال قائم بالأعمال بلا سيرة ذاتية؟