صدر عن مفوضية الإعلام في الحرب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:



يستغرب الحزب التقدمي الاشتراكي التناقض الفاضح بين تصريح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي أشار فيه إلى امتلاكه مؤشرات تفيد بأنّ إسرائيل قد تستهدف بنى تحتية استراتيجية في لبنان، وبين نفي مسؤول إسرائيلي لهذه المزاعم، حيث أكّد هذا المسؤول عدم وجود نية لدى العدو لاستهداف البنية التحتية أو مؤسسات الدولة في لبنان.