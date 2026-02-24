"الاشتراكي": نستغرب التناقض بين تصريحات رجّي ونفي مسؤول إسرائيلي
24 February 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن مفوضية الإعلام في الحرب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:
يستغرب الحزب التقدمي الاشتراكي التناقض الفاضح بين تصريح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي أشار فيه إلى امتلاكه مؤشرات تفيد بأنّ إسرائيل قد تستهدف بنى تحتية استراتيجية في لبنان، وبين نفي مسؤول إسرائيلي لهذه المزاعم، حيث أكّد هذا المسؤول عدم وجود نية لدى العدو لاستهداف البنية التحتية أو مؤسسات الدولة في لبنان.
00 :03
حمدان: خففوا حكي ثرثرة، وبيانات استنكار، و"كلنا مع جيشنا" تتمة
23 :16
المنار: اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عقابا بالضفة المحتلة
23 :08
وسائل إعلام سورية: قوات العدو الإسرائيلي تتوغل في منطقة التل الأحمر وتطلق النار على رعاة الأغنام في محيط قرية كودنة بريف
22 :55
تقييم في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: الهجوم على إيران حقيقة واقعة وسيحدث قريباً جداً
22 :41
صحافيون نقلاً عن ترامب: إيران تريد اتفاقًا أكثر مني لكنها لم تقل بعد الكلمة السحرية وهي أنها لا تريد سلاحًا نووي
22 :05
ألمانيا تطالب رعاياها في لبنان و "إسرائيل" بالحذر واتباع إرشادات السفر
25 February 2026
25 February 2026
25 February 2026
25 February 2026
24 February 2026
24 February 2026
24 February 2026
24 February 2026
24 February 2026
24 February 2026