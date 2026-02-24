weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

شو الوضع؟ ترامب يحدد الليلة الخطوات تجاه إيران... وتحديد حاجات الجيش في مؤتمر القاهرة ينتظر التنفيذ العملي

  • 24 February 2026
  • 5 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS

Just in