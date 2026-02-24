على الخطوات الأميركية تجاه إيران، يتوقف الجزء الأكبر من صورة الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة. الجزء الآخر، يكمن في كيفية تفاعل القوى الإقليمية الكبرى ومدى حضورها، ورؤيتها، لموقعها في الصياغة الجديدة للنظام الإقليمي. والدول المعنية، هي وريثة الأمبراطوريات والقوى الكبرى، إيران وتركيا ومصر، ومعها السعودية.

وهذه الخطوات، من المقرر أن يكشف عنها كلياً أو جزئياً دونالد ترامب في خطاب "حالة الإتحاد" ليل الثلثاء، والذي عادة ما يُعلن عن سياسات أميركية كبرى داخلية ودولية.

ولبنانياً، شكل مؤتمر القاهرة التحضيري معبراً لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية، وبقدر ما كشف المؤتمر عن تفهمٍ للحاجات التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بقدر يبقى الدعم مرتبطاً بالتنفيذ لا بالنيات وحدها.





في هذا الوقت أكدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر أن الطعن الذي تقدم به تكتل "لبنان القوي" الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين، لا يعود فقط لمخالفته القوانين بل لحماية القدرة الشرائية للناس الذين مدّت الحكومة يدها الى جيوبهم فيما كان يفترض بها أن تبحث عن المداخيل من مصادر أخرى.

وشددت الهيئة على أن المواطنين يدركون أن قرار رفع سعر البنزين لم يكن ليمرّ لو لم يوافق عليه ويوقّعه وزير الطاقة والمياه، لافتةً إلى أن كل كلام معارض وشعبوي لفريقه السياسي في الإعلام هو إستخفاف بالعقول لم يعد ينطلي على أحد.

