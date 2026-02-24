ضربات إسرائيلية قد تطال المطار... رجي يتخوف!
24 February 2026
1 min ago
source: tayyar.org
قال وزير الخارجية يوسف رجي أن هناك مؤشرات بأن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية إستراتيجية مثل المطار".
وأضاف على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "نقوم حاليا بمساع دبلوماسية للمطالبة بعدم استهداف البنى التحتية المدنية اللبنانية حتى في حال حصول ردّات فعل أو عمليات انتقامية".
Just in
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين
-
24 February 2026
-
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان!
-
24 February 2026
-
يونس: سيحصل نفس الأمر مع قانوني اصلاح المصارف والفجوة المالية!
-
24 February 2026
-
جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الخميس المقبل
-
24 February 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرشح استبعد من الانتخابات... ممتعض من جعجع!
-
24 February 2026
-
واشنطن قادرة على مهاجمة إيران لـ4 أيام فقط؟
-
24 February 2026
-
مستشفى تنورين الحكومي: إعادة التعاقد مع الضمان الاجتماعي
-
24 February 2026
-
انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جمهورية الدومينيكان بما فيها العاصمة
-
24 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - قانون عالق على طريق الحل قريباً...
-
24 February 2026
-
أدوات ذكاء اصطناعي مفيدة لأصحاب الأعمال الفردية
-
24 February 2026