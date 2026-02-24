قال وزير الخارجية يوسف رجي أن هناك مؤشرات بأن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية إستراتيجية مثل المطار".

وأضاف على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "نقوم حاليا بمساع دبلوماسية للمطالبة بعدم استهداف البنى التحتية المدنية اللبنانية حتى في حال حصول ردّات فعل أو عمليات انتقامية".