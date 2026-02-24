كتب الشيخ محمد علي الحسيني عبر حسابه على إكس:



"‏مع اقتراب ذكرى بدر الكبرى، تتقاطع المعطيات عن دخول القائد الجهادي الكبير الحاج خليل حرب، بصفته القائد العسكري الاهم، مرحلة الجهوزية الكاملة لإطلاق ما يُسمّى «بدر الكبرى 2».

تحضيرات متعددة المسارات جواً وبحراً وبراً، بهدف تسديد الفاتورة السابقة والمتراكمة دفعة واحدة وبمفعولٍ رجعي على «الأزرق»، مع توجّه واضح لدى الاصفر لرفع القيود عن الوسائل والأسلحة التي كانت ممنوعة سابقاً، ووضعها ضمن دائرة الاستخدام في المواجهة الحتمية المقبلة.

في المقابل، تبدو الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في موقع العجز التنفيذي والاكتفاء بالمواقف الكلامية، ما يعزّز فرضية أن القرار الفعلي سيكون للميدان لا للسياسة، وأن ميزان الردع سيتحدد بنتائج الاشتباك لا بالبيانات.

وللمرة الأخيرة: تبقى منطقة جبل عامل نقطة التجمّع والارتكاز بوصفها منطقة آمنة ومحميّة في أي سيناريو تصعيد، إلى أن تتضح صورة المواجهة وتنجلي نتائجها."

