الحسيني يضرب من جديد!
24 February 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
كتب الشيخ محمد علي الحسيني عبر حسابه على إكس:
"مع اقتراب ذكرى بدر الكبرى، تتقاطع المعطيات عن دخول القائد الجهادي الكبير الحاج خليل حرب، بصفته القائد العسكري الاهم، مرحلة الجهوزية الكاملة لإطلاق ما يُسمّى «بدر الكبرى 2».
تحضيرات متعددة المسارات جواً وبحراً وبراً، بهدف تسديد الفاتورة السابقة والمتراكمة دفعة واحدة وبمفعولٍ رجعي على «الأزرق»، مع توجّه واضح لدى الاصفر لرفع القيود عن الوسائل والأسلحة التي كانت ممنوعة سابقاً، ووضعها ضمن دائرة الاستخدام في المواجهة الحتمية المقبلة.
في المقابل، تبدو الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في موقع العجز التنفيذي والاكتفاء بالمواقف الكلامية، ما يعزّز فرضية أن القرار الفعلي سيكون للميدان لا للسياسة، وأن ميزان الردع سيتحدد بنتائج الاشتباك لا بالبيانات.
وللمرة الأخيرة: تبقى منطقة جبل عامل نقطة التجمّع والارتكاز بوصفها منطقة آمنة ومحميّة في أي سيناريو تصعيد، إلى أن تتضح صورة المواجهة وتنجلي نتائجها."
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
