

قدم وفد كبير من الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر التهانئ للسفير السعودي وليد البخاري بعيد تأسيس المملكة العربية السعودية. وضم الوفد نائبي الرئيس للشؤون السياسية والعلاقات مع الأحزاب الخارجية مارتين نجم كتيلي وناجي حايك، والنواب: ندى البستاني، غسان عطالله، جيمي جبور، نقولا صحناوي، سامر التوم، جورج عطالله، سليم عون.