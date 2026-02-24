Tayyar Article
بالصور - وفد كبير من الهيئة السياسية للتيار يهنئ البخاري بعيد التأسيس السعودي
24 February 2026
source: tayyar.org
قدم وفد كبير من الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر التهانئ للسفير السعودي وليد البخاري بعيد تأسيس المملكة العربية السعودية. وضم الوفد نائبي الرئيس للشؤون السياسية والعلاقات مع الأحزاب الخارجية مارتين نجم كتيلي وناجي حايك، والنواب: ندى البستاني، غسان عطالله، جيمي جبور، نقولا صحناوي، سامر التوم، جورج عطالله، سليم عون.
