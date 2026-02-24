الجمهورية: قطع الطريق امام عودة تيار "المستقبل" إلى الحياة السياسية والنيابية
-
24 February 2026
-
7 secs ago
-
-
source: الجمهورية
-
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:في غياب السبب العلني السياسي والتقني المقنع لتأجيل الانتخابات، تزدحم الصالونات السياسية بروايات وأحاديث تأجيلية، بعضها يردّ السبب إلى انّ "خماسية التأجيل" طرحته ريثما تتبلور صورة المنطقة وما ستفرزه من متغيّرات، وبعدها تجري الانتخابات في ظروف افضل، فيما ردّ البعض الآخر السبب إلى انّ هناك إرادة خارجية بقطع الطريق امام عودة تيار "المستقبل" إلى الحياة السياسية والنيابية، وذهب بعض ثالث إلى ردّ السبب إلى انّ خريطة المجلس النيابي الحالية قد تشهد مع الانتخابات خللًا في التوازن، لمصلحة ثنائي حركة "امل" و"حزب الله" وحلفائهما، والأهم في هذا السياق أنّ ثمة من اعتبر انّ السبب الحقيقي وراء طرح تأجيل الانتخابات هو الإبقاء على نواف سلام رئيساً للحكومة. وعلى ما يقول مسؤول رفيع لـ"الجمهورية": "قد تكون هناك أسباب كثيرة للتأجيل منها ما هو معلن ومنها ما هو مستور، وتبعاً لذلك قد يكون خلف التأجيل سبب واحد من تلك الأسباب، وقد تكون الأسباب كلها، فقد تعددت الأسباب والهدف واحد، ويبدو انّ مسار التأجيل قد انطلق، عبر سفراء الخماسية، وقبلهم عبر الاستشارة الهمايونية لهيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، او عبر امور ما زالت خفية حيث ليس معلوماً ماذا يحضّرون بعد".
-
Just in
-
08 :25
قراءة نقدية للواقع المسيحي: أسئلة الرؤيا والدور (الجمهورية) تتمة
-
08 :20
رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب بشأن إيران.. وهذا ما جاء بها (Skynews) تتمة
-
08 :03
رئيسة المفوضية الأوروبية من كييف: أوروبا تقف بثبات إلى جانب أوكرانيا ماليًا وعسكريًا
-
08 :02
ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية"..! تتمة
-
07 :53
بالصور - وفد كبير من الهيئة السياسية للتيار يهنئ البخاري بعيد التأسيس السعودي تتمة
-
07 :26
وسائل إعلام روسية: السلطات تفتح قضية جنائية ضد مؤسس تطبيق "تيليغرام" بتهمة تسهيل الأنشطة الإرهابية
-
-
Other stories
-
-
-
الجمهورية: اجراء الإنتخابات في موعدها؟
-
الديار: لماذا تريد "الخماسية" تأجيل الانتخابات؟
-
اللواء: المخرج لإنتخابات المغتربين يكون وفق قانون الانتخاب النافذ
-
اللواء: قيادي في "الحزب": لبنان بات في مرمى العدوان الشامل في اي لحظة
-
البناء: دبلوماسيون غربيون وعرب نقلوا عدم حماسة دولهم لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان
-
عكس السير: ربيع الهبر: المجلس المقبل يشبه الحالي
-
الأخبار: واشنطن تُجلي موظّفي سفارتها في لبنان: بريطانيا تطلب استباحة الأجواء اللبنانية
-
الأخبار: بري: ملف التمديد ليس عندي
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 شباط 2026
-
نداء الوطن: مساعدات إلى طرابلس من سوريا تحت عنوان "طرابلس الشام"
-
الأنباء الكويتية: مسار آخر قد يتبع لتأجيل الانتخابات
-
Visite de Bassil dans le district de Zahle: vous disposez d'atouts économiques considérables et nous croyons en un Liban uni et riche de par sa diversité
-
Visita de Bassil al distrito de Zahle: Tienen grandes recursos económicos y creemos en un Líbano unido y rico en diversidad
-
Bassil’s Tour in Zahle: You Have Major Economic Assets, and We Believe in One Lebanon, Enriched by Its Diversity
-
مصير الاستحقاق النيابي يزداد غموضا
-
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب الثلاثاء والأربعاء
-
شو الوضع؟ مؤشرات الحرب إلى تصاعد... وتقاذفٌ مستمر لكرة نار التمديد!
-
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل!
-
الأمن العام: توقيف متورط بجرائم خطيرة في وادي خالد!
-
-
Just in
-
08 :25
قراءة نقدية للواقع المسيحي: أسئلة الرؤيا والدور (الجمهورية) تتمة
-
08 :20
رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب بشأن إيران.. وهذا ما جاء بها (Skynews) تتمة
-
08 :03
رئيسة المفوضية الأوروبية من كييف: أوروبا تقف بثبات إلى جانب أوكرانيا ماليًا وعسكريًا
-
08 :02
ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية"..! تتمة
-
07 :53
بالصور - وفد كبير من الهيئة السياسية للتيار يهنئ البخاري بعيد التأسيس السعودي تتمة
-
07 :26
وسائل إعلام روسية: السلطات تفتح قضية جنائية ضد مؤسس تطبيق "تيليغرام" بتهمة تسهيل الأنشطة الإرهابية