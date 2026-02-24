الأنباء الكويتية: مصدر نيابي بارز تحدث لـ «الأنباء» عن «مسار آخر قد يتبع لتأجيل الانتخابات، بعيدا من الدائرة 16 وإن ارتبط بها».

وتوقع «استمرار إحجام معظم الكتل السياسية عن التقدم بترشيحاتها مع اقتراب مهلة إغلاق باب الترشيح في 10 مارس المقبل.

وان حصلت ترشيحات في دوائر محددة فستبقى الكثير من الدوائر من دون ترشيحات توازي عدد المقاعد المخصصة لها.

وهذا يعني التوجه إلى التأجيل لغياب عدد المرشحين المطلوب حتى للفوز بالتزكية. وبالتالي قد يكون هذا هو المبرر للتأجيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية ولو متأخرة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام البحث عن وضع قانون جديد قابل للتطبيق وتتوافق عليه القوى السياسية».