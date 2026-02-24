الأنباء الكويتية: مسار آخر قد يتبع لتأجيل الانتخابات
24 February 2026
7 secs ago
source: الأنباء
الأنباء الكويتية: مصدر نيابي بارز تحدث لـ «الأنباء» عن «مسار آخر قد يتبع لتأجيل الانتخابات، بعيدا من الدائرة 16 وإن ارتبط بها».
وتوقع «استمرار إحجام معظم الكتل السياسية عن التقدم بترشيحاتها مع اقتراب مهلة إغلاق باب الترشيح في 10 مارس المقبل.
وان حصلت ترشيحات في دوائر محددة فستبقى الكثير من الدوائر من دون ترشيحات توازي عدد المقاعد المخصصة لها.
وهذا يعني التوجه إلى التأجيل لغياب عدد المرشحين المطلوب حتى للفوز بالتزكية. وبالتالي قد يكون هذا هو المبرر للتأجيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية ولو متأخرة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام البحث عن وضع قانون جديد قابل للتطبيق وتتوافق عليه القوى السياسية».
Just in
08 :25
قراءة نقدية للواقع المسيحي: أسئلة الرؤيا والدور (الجمهورية) تتمة
08 :20
رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب بشأن إيران.. وهذا ما جاء بها (Skynews) تتمة
08 :03
رئيسة المفوضية الأوروبية من كييف: أوروبا تقف بثبات إلى جانب أوكرانيا ماليًا وعسكريًا
08 :02
ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية"..! تتمة
07 :53
بالصور - وفد كبير من الهيئة السياسية للتيار يهنئ البخاري بعيد التأسيس السعودي تتمة
07 :26
وسائل إعلام روسية: السلطات تفتح قضية جنائية ضد مؤسس تطبيق "تيليغرام" بتهمة تسهيل الأنشطة الإرهابية
