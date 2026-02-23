شو الوضع؟ مؤشرات الحرب إلى تصاعد... وتقاذفٌ مستمر لكرة نار التمديد!
-
23 February 2026
-
37 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كل ما يحصل في الشرق الأوسط من المحيط إلى الخليج، ينذِر بالمواجهة العسكرية. حاملات الطائرات والمقاتلات ودرّة التقنية العسكرية الأميركية، حاضرة وجاهزة. في المقابل، ترفع إيران من وتيرة التسليح المدعوم صينياً وروسياً، فيما ترفع باليد الأخرى راية التفاوض. وفي وقت تحبس شعوب المنطقة أنفاسها ترقباً للتداعيات، تبقى إسرائيل في موقع المستفيد الأول من الحرب الأميركية المُفترضة، نافخةً في نار الحرب.
أما الطبقة السياسية اللبنانية، فحشود الحرب منحتها ذريعة مناسبة بتوقيتها. ففي وقت تعمل غالبية الطبقة السياسية على التمديد ليلاً نهاراً، تحاول في المقابل التنصل من كرة النار وتقاذفها أمام الرأي العام، في وقت باتت كل النوايا والسلوكيات مكشوفة.
وما زاد من التخوف لبنانياً، إجلاء السفارة الأميركية موظفيها غير الأساسيين، والأخبار المتواترة دولياً عن الحرب.
وعلى خط الإنتخابات، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمر التمديد في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس في يد الخماسية، قبل أن يصدر توضيحاً اليوم عبر مكتبه الإعلامي بأنه لم يقصد أيّ سفير. بالتوازي، تبرز حكومة نواف سلام ومكوناتها أول المستفيدين، مع نواب الصدفة، الذين أتوا متسلقين على موجة عاطفية، ويتخوفون اليوم مع انحسارها من فقدان مقاعدهم.
أما التيار الوطني الحر فقد واصل متابعته لحقوق المنتشرين وفضح ألاعيب السلطة، فعمم نص مذكرة ربط النزاع مع وزارة الخارجية والتي وقعها رئيس "التيار" النائب جبران باسيل مع عدد من المرشحين في الدائرة ١٦.
في هذا الوقت، غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله إلى القاهرة للمشاركة في الإجتماع التحضيري لمؤتمر باريس في القاهرة، في الوقت الذي تحيط فيه الضبابية بالنتائج العملية.
-
Just in
-
20 :21
اعتقال السفير البريطاني السابق! تتمة
-
20 :02
القناة 15 الاسرائيلية: رئيس الوزراء يعقد الآن مناقشة أمنية محدودة بمشاركة وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد
-
19 :09
رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا تتمة
-
19 :09
رويترز: مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس
-
19 :00
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل! تتمة
-
18 :41
بالصور - جولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في جبيل (بعدسة الزميل جورج الفغالي) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل!
-
الأمن العام: توقيف متورط بجرائم خطيرة في وادي خالد!
-
بعد استقالته... هذا هو المنصب الجديد لوفيق صفا!
-
بين العجز واللامبالاة المواطن ضحية...
-
الخارجية الأميركية: أمَرنا بإجلاء موظفين من سفارتنا في لبنان!
-
سلام يبرق مهنئاً إلى ولي العهد السعودي في يوم التأسيس
-
قاسم: حقنا في الدفاع مشروع...
-
إليكم مذكرة ربط النزاع التي وجهها باسيل مع 6 من مرشحين عن الدائرة 16 مع وزارة الخارجية
-
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد!
-
"نهاية العالم”... جنبلاط يحذّر!
-
كإجراء إحترازي.. السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر المطار العشرات من موظفيها! (LBCI)
-
EXCLUSIVE
خاص - تيمور جنبلاط يعيد رسم الأدوار داخل "الإشتراكي": تغيير في دور أحد النواب؟
-
بالصور - هيئة المانيا في التيار شاركت في افتتاح كنيسة القديس يوحنا في منطقة Enshede بحضور البطريرك الراعي
-
بيان لنقابة أصحاب محطات المحروقات.. هذا ما جاء فيه!
-
"مخدرات" وكوكايين داخل شقّة في زوق مكايل!
-
أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً!
-
قانون الفجوة يتجاهل نقابات المهن الحرّة: 10729 متقاعدًا ينتظرون رفع قيمة رواتبهم
-
EXCLUSIVE
خاص - تأجيل الانتخابات: ما هو تأثير مقاربة السعودية لدور "المستقبل"؟
-
طرابلس الفيحاء تواجه البترون؟!
-
التمديد للمجلس النيابي... بأيّ ثمن؟
-
-
Just in
-
20 :21
اعتقال السفير البريطاني السابق! تتمة
-
20 :02
القناة 15 الاسرائيلية: رئيس الوزراء يعقد الآن مناقشة أمنية محدودة بمشاركة وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد
-
19 :09
رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا تتمة
-
19 :09
رويترز: مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس
-
19 :00
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل! تتمة
-
18 :41
بالصور - جولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في جبيل (بعدسة الزميل جورج الفغالي) تتمة