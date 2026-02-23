بين العجز واللامبالاة المواطن ضحية...
-
23 February 2026
-
31 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
وأخيراً قامت الحكومة بما اعتبرته إنجازاً بإعطاء العسكريين وموظفي القطاع العام الزيادات المستحقة لهم، ولكن الحكومة عينها أعطت باليد اليمنى واستردت باليسرى، فبحجة تأمين المبالغ المستحقة والمقدرة بحوالي 800 مليون دولار، قامت بفرض سلسلة من الضرائب والرسوم، فتم فرض رسم على صفيحة البنزين وقدره 4 دولار وكذلك قامت بزيادة 1% على TVA. وفيما كان رئيس الحكومة يعلن وبالفم الملآن أن هذه الزيادات لن تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتأثروا بالزيادة على القيمة المضافة كونهم لا يصرفون كثيراُ، وهي ستطال بصورة أكبر الأغنياء، وهذ لعمري نظرية جديدة في الاقتصاد ينبغي أن يصار إلى تدريسها في كبريات معاهد الاقتصاد، وفي الحقيقة فنحن لا نعرف إن كانت هذه النظرية الجديدة هي من بنات أفكار دولة رئيس الحكومة القانوني الكبيرأم هي تعود لمستشاريه الأشاوس الذين يحيطون به، فمن المعروف أنه وعند حلول الأزمات الاقتصادية الكبرى ينبغي الإتيان بسياسيين يتقنون الاقتصاد ولا سيما المبادىء الاقتصادية الجديدة، فإبان الأزمة النقدية والاقتصادية التي طالت فرنسا في العام 1980، قام مؤسس مجلة ال Express جان جاك سيرفان شرايبر وطالب في حينه في إحداث نفضة في السياسة الاقتصادية الفرنسية وذلك كسبيل وحيد لحل الأزمة التي تتخبط بها البلاد، أما عندنا فالسلطة لا تتقن إلا الممارسات الاقتصادية البالية التي تقوم على مد اليد إلى جيوب المواطنين لسد عجز الدولة. وبلا طول سيرة سرعان ما انعكست الزيادة الضريبية على الأسعار التي شهدت ارتفاعاً في مختلف القطاعات، فسعر البنزين يدخل من ضمن العوامل الرئيسة اتي تؤثر في ارتفاع الأسعار، وذلك بالإذن من دولته الذي يعتبر ان الزيادات الضريبية لن تؤثر على غلاء المعيشة.
الاستعانة بصديق
كذلك كان لافتاً ما أعلنه دولة رئيس الحكومة من أن كل من لديه أفكار أو حلول للإتيان ب 800 مليون دولار فليأتي بها وهو على استعداد للتراجع عن الضرائب، ربما نسي دولته أنه هو وحكومته من يحكم البلد وأن موضوع الاستعانة بصديق يدخل من ضمن إطار برنامج تلفزيوني عنوانه " من سيربح المليون "، وبالتالي فعليه هو ووزراؤه أن يأتي بالحلول المناسبة التي تؤمن حقوق الموظفين من دون المس بجيوب المواطنين، أما في حال الفشل فالطريق السياسي المتاح هو إفساح المجال أمام من يملك الخبرة والقدرة لحل المشاكل، وذلك حتى لا يبقى المواطن رهينة عجز السلطة ولامبالاتها.
كاتب سياسي*
-
Just in
-
20 :21
اعتقال السفير البريطاني السابق! تتمة
-
20 :02
القناة 15 الاسرائيلية: رئيس الوزراء يعقد الآن مناقشة أمنية محدودة بمشاركة وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد
-
19 :32
شو الوضع؟ مؤشرات الحرب إلى تصاعد... وتقاذفٌ مستمر لكرة نار التمديد! تتمة
-
19 :09
رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا تتمة
-
19 :09
رويترز: مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس
-
19 :00
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الخارجية الأميركية: أمَرنا بإجلاء موظفين من سفارتنا في لبنان!
-
سلام يبرق مهنئاً إلى ولي العهد السعودي في يوم التأسيس
-
قاسم: حقنا في الدفاع مشروع...
-
إليكم مذكرة ربط النزاع التي وجهها باسيل مع 6 من مرشحين عن الدائرة 16 مع وزارة الخارجية
-
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد!
-
"نهاية العالم”... جنبلاط يحذّر!
-
كإجراء إحترازي.. السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر المطار العشرات من موظفيها! (LBCI)
-
EXCLUSIVE
خاص - تيمور جنبلاط يعيد رسم الأدوار داخل "الإشتراكي": تغيير في دور أحد النواب؟
-
بالصور - هيئة المانيا في التيار شاركت في افتتاح كنيسة القديس يوحنا في منطقة Enshede بحضور البطريرك الراعي
-
بيان لنقابة أصحاب محطات المحروقات.. هذا ما جاء فيه!
-
"مخدرات" وكوكايين داخل شقّة في زوق مكايل!
-
أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً!
-
قانون الفجوة يتجاهل نقابات المهن الحرّة: 10729 متقاعدًا ينتظرون رفع قيمة رواتبهم
-
EXCLUSIVE
خاص - تأجيل الانتخابات: ما هو تأثير مقاربة السعودية لدور "المستقبل"؟
-
طرابلس الفيحاء تواجه البترون؟!
-
التمديد للمجلس النيابي... بأيّ ثمن؟
-
EXCLUSIVE
خاص - نواب "الحزب" يقدمون ترشيحاتهم للانتخابات قريباً: ما هي الدلالات؟
-
الطائف وتعديله ثمن تأجيل الانتخابات!
-
4546 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع!
-
EXCLUSIVE
خاص - التفاهم النووي يقترب… والنفوذ الإقليمي معلّق!
-
-
Just in
-
20 :21
اعتقال السفير البريطاني السابق! تتمة
-
20 :02
القناة 15 الاسرائيلية: رئيس الوزراء يعقد الآن مناقشة أمنية محدودة بمشاركة وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد
-
19 :32
شو الوضع؟ مؤشرات الحرب إلى تصاعد... وتقاذفٌ مستمر لكرة نار التمديد! تتمة
-
19 :09
رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا تتمة
-
19 :09
رويترز: مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس
-
19 :00
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل! تتمة