عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد!
-
23 February 2026
-
2 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
قال وزير الاقتصاد عامر البساط في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" إن هناك إجماع وطني حول رواتب موظفي القطاع العام ولاسيما القوى العسكرية "، معتبراً أن "التضحيات التي يقدمها القطاع العسكري لا تتقارب مع رواتبهم و يجب إصلاح الأمر".
وأكد البساط أنه "لزيادة الرواتب كلفة كبيرة على الدولة (800 مليون دولار) المضطرة لتأمين الإيرادات"، مشيراً إلى أنَّ "رفع النفقات من دون تأمين إيرادات يخلق أزمة اقتصادية ويزيد التضخم والضغط على الليرة".
واعتبر أنَّ "خط الدفاع الأول لتأمين الإيرادات هو أولاً تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي بالإضافة إلى إعادة تقييم الغرامات على الأملاك البرية والبحرية والكسارات"، لافتاً أن "إيرادات كل هذه الأمور لا تكفي لتغطية كلفة الزيادات" وقال: "لذلك قررنا الذهاب إلى الخط الدفاع الثاني وهو فرض ضريبة على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة (tva)".
وأكد أن "الضريبة على البنزين ترفع الأسعار لكن ليس بالشكل الذي يتم الحديث عنه "، مشيراً إلى أنَّ "وزارة الاقتصاد بالمرصاد لمنع استغلال بعض التجار لهذا الأمر ورفع الأسعار بشكل عشوائي"، متحدثاً عن "خطوات قامت بها الوزارة في هذا المجال كتكثيف جولات مراقبي وزارة الإقتصاد وفرض غرامات على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء".
كذلك، أكد البساط أن الجولات مستمرة وهو شخصياً يقوم بجولات ميدانية، لافتاً إلى أنه منذ مطلع السنة قامت الوزارة بـ 1500 جولة وتم تسطير أقل من 100 محضر.
ومن الخطوات التي قامت بها الوزارة أيضاً سلسلة لقاءات واتصالات مع المعنيين بملف الغذاء والسلع الأساسية والحصول على تعهد من نقابات السوبرماركت والأفران والمستوردين بالحفاظ على الأسعار السائدة حالياً، مؤكداً "عدم السماح باستغلال الضرائب لرفع الأسعار".
ورأى أن "الإجراءات الحكومية كانت ضرورية لسبب أخلاقي يتعلق برواتب الموظفين والعسكريين"، مؤكداً "العمل على عدم السماح بأن تؤدي هذه الإجراءات إلى غلاء أسعار غير مبرر"، مشيراً إلى أن "مراقبي وزارة الاقتصاد بالمرصاد ويعملون بشكل دؤوب لمنع رفع الأسعار".
وإذ أكد الوزير البساط أن "هناك ارتفاعاً للأسعار في لبنان وهناك شكاوى في هذا المجال"، أعلن أنه لم يلحظ "ارتفاعاً كبيراً في الأسعار إثر فرض الضرائب الجديدة وإن كان هناك بعض الشكاوى من استغلال بعض التجار لهذا الأمر لرفع الأسعار لكن نحن لهم بالمرصاد ".
وبالنسبة إلى زيادة الرواتب التي تم ربطها بإقرار ضريبة الـtva قال: "في النهاية، مجلس النواب هو الذي يقر الزيادة والضريبة ويمكن أن يقرر فصلهما ولكن إذا تم إقرار الزيادة من دون الـtva فهذا سيؤدي إلى عجز".
وعما اقترحه البعض بتعديل سعر صرف الدولار لينخفض إلى 60 ألف ليرة، أشار البساط أن "قرار سعر الصرف يعود إلى مصرف لبنان"، موضحاً أن "الأمر مرتبط بتأمين الدولارات من أجل تثبيت سعر الصرف على سعر أقل من السعر الحالي"، سائلاً: "هل هناك دولارات كافية؟ وإذا استعملنا الدولارات الموجودة لدينا فهذه الدولارات تعود للمودعين".
أما في ما يتعلق بموضوع إعادة هيكلة القطاع العام فأوضح أن "عدد موظفي القطاع العام أقل من 9000 موظف، في وزارة الاقتصاد مثلاً هناك شغور بنسبة 93%"، مؤكداً أن "إعادة هيكلة القطاع العام مهم جداً لكن ليس عبر تسريح موظفين سيما في القطاع العسكري المهم جداً للأمن القومي ونحن في هذه الفترة بحاجة إلى زيادة أعدادهم"، مشدداً من ناحية أخرى على "ضرورة إعادة هيكلة إدارات ومؤسسات الدولة ودمج بعض الوزارات، لكن ليس على حساب الموظفين الذين من الظلم اعتبارهم غير منتجين بالإجمال".
-
Just in
-
20 :21
اعتقال السفير البريطاني السابق! تتمة
-
20 :02
القناة 15 الاسرائيلية: رئيس الوزراء يعقد الآن مناقشة أمنية محدودة بمشاركة وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد
-
19 :32
شو الوضع؟ مؤشرات الحرب إلى تصاعد... وتقاذفٌ مستمر لكرة نار التمديد! تتمة
-
19 :09
رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا تتمة
-
19 :09
رويترز: مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس
-
19 :00
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بين العجز واللامبالاة المواطن ضحية...
-
الخارجية الأميركية: أمَرنا بإجلاء موظفين من سفارتنا في لبنان!
-
سلام يبرق مهنئاً إلى ولي العهد السعودي في يوم التأسيس
-
قاسم: حقنا في الدفاع مشروع...
-
إليكم مذكرة ربط النزاع التي وجهها باسيل مع 6 من مرشحين عن الدائرة 16 مع وزارة الخارجية
-
"نهاية العالم”... جنبلاط يحذّر!
-
كإجراء إحترازي.. السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر المطار العشرات من موظفيها! (LBCI)
-
EXCLUSIVE
خاص - تيمور جنبلاط يعيد رسم الأدوار داخل "الإشتراكي": تغيير في دور أحد النواب؟
-
بالصور - هيئة المانيا في التيار شاركت في افتتاح كنيسة القديس يوحنا في منطقة Enshede بحضور البطريرك الراعي
-
بيان لنقابة أصحاب محطات المحروقات.. هذا ما جاء فيه!
-
"مخدرات" وكوكايين داخل شقّة في زوق مكايل!
-
أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً!
-
قانون الفجوة يتجاهل نقابات المهن الحرّة: 10729 متقاعدًا ينتظرون رفع قيمة رواتبهم
-
EXCLUSIVE
خاص - تأجيل الانتخابات: ما هو تأثير مقاربة السعودية لدور "المستقبل"؟
-
طرابلس الفيحاء تواجه البترون؟!
-
التمديد للمجلس النيابي... بأيّ ثمن؟
-
EXCLUSIVE
خاص - نواب "الحزب" يقدمون ترشيحاتهم للانتخابات قريباً: ما هي الدلالات؟
-
الطائف وتعديله ثمن تأجيل الانتخابات!
-
4546 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع!
-
EXCLUSIVE
خاص - التفاهم النووي يقترب… والنفوذ الإقليمي معلّق!
-
-
Just in
-
20 :21
اعتقال السفير البريطاني السابق! تتمة
-
20 :02
القناة 15 الاسرائيلية: رئيس الوزراء يعقد الآن مناقشة أمنية محدودة بمشاركة وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد
-
19 :32
شو الوضع؟ مؤشرات الحرب إلى تصاعد... وتقاذفٌ مستمر لكرة نار التمديد! تتمة
-
19 :09
رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا تتمة
-
19 :09
رويترز: مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس
-
19 :00
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل! تتمة