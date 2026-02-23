كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس"، منشورا تناول فيه مقابلة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، منتقدًا ما ورد فيها.

واعتبر جنبلاط أنّ هاكابي، في مقابلته مع كارلسون، "يعلن نهاية العالم عبر تفسيره الخاص لعهد الله مع إبراهيم".