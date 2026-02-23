

فيما باتت معظم ترشيحات الحزب التقدمي الاشتراكي معروفة ولن تشهد تبديلات لافتة، وسط معلومات تفيد بأن التغيير سيقتصر على دائرتي الشوف وعاليه على الأرجح، تشير معطيات من مصادر مطلعة إلى بروز علاقة غير مستقرة بدأت تظهر إلى العلن بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وأحد النواب البارزين في الحزب.



وتفيد المعلومات بأن هذا النائب، حتى في حال إعادة ترشيحه وفوزه، سيتراجع دوره السياسي كمبعوث عن النائب السابق وليد جنبلاط إلى المرجعيات السياسية في لبنان وبعض الدول العربية، في إطار تغيير متدرج ستتضح معالمه قريبًا، رغم عدم كشف الأسباب بعد.