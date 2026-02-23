Tayyar Article
بالصور - هيئة المانيا في التيار شاركت في افتتاح كنيسة القديس يوحنا في منطقة Enshede بحضور البطريرك الراعي
23 February 2026
4 hrs ago
شاركت هيئة المانيا في التيار الوطني الحر في افتتاح كنيسة القديس يوحنا في منطقة Enshede الواقعة بين الحدود الإلمانية والهولندية بحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمطران مارون ناصر الجميل الزائر الرسولي وعدد من الشخصيات اللبنانية.
