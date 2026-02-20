

العيون كلها منصبة على الخليج العربي. في العلن، حشود عسكرية بحرية وجوية كبيرة، وكذلك، تهديدات أميركية مستمرة بضربة لإيران. في المقابل، لا تزال فرص المخارج السلمية ممكنة، في وقت واصلت طهران توجيه الرسائل الإيجابية ومن بينها إعلان وزير خارجيتها عباس عراقجي أن هناك احتمالاً للتوصل إلى توقيع مسودة اتفاق في غضون أيام. في هذا الوقت، تحبس المنطقة أنفاسها ترقباً للتداعيات، فيما تعد إسرائيل الساعات وتعد العدة، مواكبة للإستهداف العسكري الذي ينتظره بنيامين نتنياهو، ويعمل له.

داخلياً، وفيما لم تجف بعد "دماء" جريمة الحكومة، لوحظ موقفان غريبان لكل من رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. فالإرتباك الذي يعيشه الأول لا بل حالة الإنكار، والتململ الشعبي في قواعد الثاني، دفعهما للتمويه والهروب من المسؤولية عبر مواقف غريبة.

فقد اختار سلام أن يدعو إلى تطبيق إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب من دون تمثيل طائفي، في وقت لم يكلف نفسه عناء الشرح للبنانيين أسباب الجريمة التي ارتكبت بكل برودة في حق الشعب. أما جعجع، فهرب إلى إقحام التيار الوطني الحر غير الممثل في الحكومة، مع حزب الله و"أمل" الذي يتشارك معهما التمثيل الحكومي، وكذلك فرض الرسوم على البنزين. وفي استمرار لحال الإنكار والإزدواجية، أشار جعجع إلى أن موقف "القوات" سيتحدد في المجلس النيابي، متغاضياً عن موقف وزرائه بالذات ومشاركتهم في قرارات الحكومة.

وعلى خط الإنتخابات، تابعت الحكومة عشوائيتها واستنسابيتها وضرب القوانين عرض الحائط، إذ رفضت وزارة الداخليّة ترشح عباس عبد اللطيف فواز وهو الرئيس السابق للجامعة الثقافية في العالم ومرشّح حركة أمل عن المقعد الشيعي للدائرة 16 في الاغتراب. بالتوازي كان الإستحقاق الإنتخابي مدار بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إذ أكدا خوض الإنتخابات سوياً.