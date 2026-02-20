في لبنان: مشهد صادم… نفوق أكثر من 63 حيوانا!
20 February 2026
1 min ago
source: tayyar.org
قالت جمعية "الأرض" - لبنان في بيان:
"استيقظ أهالي بلدة ترتج صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 شباط 2026 على مشهد صادم تمثّل بنفوق جماعي لأكثر من 63 حيوانا، من بينها حيوانات منزليّة أليفة وكلاب حراسة للمزارعين، وعدداً من الحيوانات البريّة. تبيّن لاحقًا أنّ السبب هو عمليّة تسميم متعمّدة عبر نشر طُعوم سامة في أنحاء البلدة".
أضافت: "استنكرت بلديّة ترتج الحادثة رسميا وتقدّمت بكتاب إلى قائمقام جبيل طالبةً فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم".
دانت الجمعيّة "هذا الفعل القاسي واللاإنساني الذي لم يقتصر ضرره على الحيوانات البريئة فحسب، بل طال أيضا سلامة البلدة وأمنها وقطاعي الرعي والزراعة، بالاضافةً إلى الإضرار بالنظام البيئي نتيجة نفوق حيوانات بريّة واحتمال حصول تلوّث محدود بسبب السموم".
واشارت الى "أنّ هذا الفعل يُعدّ مخالفة صريحة للمواد 4.1 و4.6 و6 و12 من قانون حماية الحيوانات والرفق بها رقم 2017/47، ما يجعله جرمًا جزائيًا يستوجب الملاحقة ويعرّض مرتكبه لعقوبات ماليّة والحبس".
كوناشدت "وزارة الزراعة وقوى الأمن الداخلي والجهات القضائيّة المختصة، التحرّك الفوري لكشف الفاعل ومحاسبته وفق الأصول القانونيّة، منعا لتكرار مثل هذه الجرائم".
Just in
12 :20
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة مواصلة المشاورات بهدف دفع المفاوضات بين طهران وواشنطن قُدمًا والوصول لإطار مقبول لجميع الأطراف المعنية
12 :05
الكرملين: لن يكون هناك حوار بشأن اتفاق سلام مع اليابان التي تتخذ موقفًا عدائيًّا حيال روسيا
11 :50
"زلزال كبير"... راصد الزلازل الهولندي يحذر من جديد! (العربية) تتمة
11 :44
الحريري غادر بيروت إلى الإمارات العربية المتحدة
11 :42
بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟ تتمة
11 :30
جهاز الأمن الأوكراني: أحبطنا مخططًا روسيًّا لاغتيال مسؤول في جهاز الاستخبارات الأوكرانية
