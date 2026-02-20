شهدت منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية خلف مبنى المعارف حادثة مأساوية، حيث لقي طفل بعمر الـ10 سنوات مصرعه إثر حادث خطير داخل أحد المباني السكنية.

وفي التفاصيل أفادت معلومات أوّلية أن الطفل أدخل رأسه داخل باب المصعد الذي يفتقر إلى الزجاج قبل أن ينطلق المصعد فجأة بعد أن قام أحد المواطنين باستدعائه من طابق آخر ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة على الفور وقد حضرت الأجهزة المعنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث فيما سادت أجواء من الصدمة والحزن بين سكان المبنى والأهالي.