ليلاً... مأساة في الكفاءات: وفاة طفل إثر حادثة مروّع!
20 February 2026
source: tayyar.org
شهدت منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية خلف مبنى المعارف حادثة مأساوية، حيث لقي طفل بعمر الـ10 سنوات مصرعه إثر حادث خطير داخل أحد المباني السكنية.
وفي التفاصيل أفادت معلومات أوّلية أن الطفل أدخل رأسه داخل باب المصعد الذي يفتقر إلى الزجاج قبل أن ينطلق المصعد فجأة بعد أن قام أحد المواطنين باستدعائه من طابق آخر ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة على الفور وقد حضرت الأجهزة المعنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث فيما سادت أجواء من الصدمة والحزن بين سكان المبنى والأهالي.
Just in
11 :06
في لبنان: مشهد صادم… نفوق أكثر من 63 حيوانا! تتمة
11 :00
منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد! تتمة
10 :46
الوكالة الوطنية: رشقات رشاشة على أطراف يارون ومروحين وشيحين وغارة على منشآت للصخور عند أطراف مركبا فجرًا
10 :26
هجوم استباقي ضد "الحزب".. واتصالات لتحييد لبنان! تتمة
10 :11
الرئيس سلام:
- بعض المناصب في الوظائف العامة اصبحت مخصصة لطوائف محددة وهذا مخالف للدستور ويضر بمصلحة الدولة
- يمكن اعتماد نظام المجلسين وفق المادة 22 بحيث يقتصر التمثيل الطائفي على مجلس الشيوخ ويصبح مجلس النواب منفتحًا على المشاركة الوطنية والمواطَنية
- من الضروري الالتزام بالمادة 95 في الدستور وتطبيقها بشكل كامل ودقيق
- أزمة المواطنة في لبنان تكمن اذن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
10 :00
محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
