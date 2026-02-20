نقلت صحيفة «معاريف»عن مصدر عسكري قوله إن لدى الجيش خططاً تشمل احتمال تنفيذ هجوم استباقي ضد «حزب الله»، وهو ما يضع الجبهة اللبنانية في دائرة الضوء والحسابات الاستراتيجية، ويُشيع في الداخل اللبناني قلق من أن يتحول مجدداً الجنوب بشكل خاص، ولبنان بشكل عام، إلى ساحة رسائل متبادلة.

مصادر وزارية قالت للشرق الاوسط أن رئاسة الجمهورية تُجري اتصالات داخلية وخارجية منذ صباح الخميس لتحييد لبنان عن أي تصعيد ولمحاولة معرفة أبعاد الاستنفار الإسرائيلي في الوقت الذي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران.