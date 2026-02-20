هجوم استباقي ضد "الحزب".. واتصالات لتحييد لبنان!
20 February 2026
source: tayyar.org
نقلت صحيفة «معاريف»عن مصدر عسكري قوله إن لدى الجيش خططاً تشمل احتمال تنفيذ هجوم استباقي ضد «حزب الله»، وهو ما يضع الجبهة اللبنانية في دائرة الضوء والحسابات الاستراتيجية، ويُشيع في الداخل اللبناني قلق من أن يتحول مجدداً الجنوب بشكل خاص، ولبنان بشكل عام، إلى ساحة رسائل متبادلة.
مصادر وزارية قالت للشرق الاوسط أن رئاسة الجمهورية تُجري اتصالات داخلية وخارجية منذ صباح الخميس لتحييد لبنان عن أي تصعيد ولمحاولة معرفة أبعاد الاستنفار الإسرائيلي في الوقت الذي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران.
11 :06
في لبنان: مشهد صادم… نفوق أكثر من 63 حيوانا! تتمة
11 :00
منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد! تتمة
10 :46
الوكالة الوطنية: رشقات رشاشة على أطراف يارون ومروحين وشيحين وغارة على منشآت للصخور عند أطراف مركبا فجرًا
10 :42
ليلاً... مأساة في الكفاءات: وفاة طفل إثر حادثة مروّع! تتمة
10 :11
الرئيس سلام:
- بعض المناصب في الوظائف العامة اصبحت مخصصة لطوائف محددة وهذا مخالف للدستور ويضر بمصلحة الدولة
- يمكن اعتماد نظام المجلسين وفق المادة 22 بحيث يقتصر التمثيل الطائفي على مجلس الشيوخ ويصبح مجلس النواب منفتحًا على المشاركة الوطنية والمواطَنية
- من الضروري الالتزام بالمادة 95 في الدستور وتطبيقها بشكل كامل ودقيق
- أزمة المواطنة في لبنان تكمن اذن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
10 :00
محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
