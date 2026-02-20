weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

"رويترز" عن مسؤول دفاعي أوكراني: 3 دول من الشرق الأوسط ودولة آسيوية على الأقل من بين الدول المهتمة بعمليات شراء محتملة لأسلحة من إنتاجنا

  • 20 February 2026
  • 37 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in