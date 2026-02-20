Tayyar Article
وكالة الأنباء الإيرانية: مصرع طيار إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية بمحافظة همدان غربي البلاد
20 February 2026
09 :29
وكالة "تسنيم" عن وزير النفط الإيراني: التعاون النفطي بين إيران والولايات المتحدة ممكن
09 :21
المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: عززنا الانتشار ورفعنا حالة التأهب على خط التماس بالضفة الغربية
09 :19
إعلام روسي: جهاز الأمن الفيدرالي يعلن إحباط هجوم مسلح في مدينة ستافروبول وتحييد المنفذ واعتقاله
09 :17
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. هكذا أصبحت! تتمة
09 :04
وزارة الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 107 طائرات مسيرة روسية من أصل 128 أطلقتها موسكو على مناطق عدة منذ الليلة الماضية
08 :53
"رويترز" عن مسؤول دفاعي أوكراني: 3 دول من الشرق الأوسط ودولة آسيوية على الأقل من بين الدول المهتمة بعمليات شراء محتملة لأسلحة من إنتاجنا
الجمهورية: كلام جدي حصل بين سفراء "الخماسية" حول إمكانية تأجيل الانتخابات
الديار: لا سلام ولا كلام بين الحريري والبخاري!
البناء: هل ن حسم الحريري خياره وقراره الانتخابي؟
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
الأنباء الكويتية: إنذار دبلوماسي.. "الخماسية" غير راضية!
الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل؟
نداء الوطن: من سيخلف جميل السيد؟
الشرق الأوسط السعودية: مفاوضات لتبادل أسرى في السويداء بوساطة أميركية
الأخبار: الحريري عند بري... ويرسم إطار تحالفاته
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
