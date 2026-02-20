Tayyar Article
هيئة الأركان الروسية: قواتنا تتمركز على مسافة 12 كيلومترًا فقط من أطراف مدينة زابوروجيا
20 February 2026
08 :06
وكالة الأنباء الإيرانية: مصرع طيار إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية بمحافظة همدان غربي البلاد
-
08 :04
لماذا يعيد المستخدمون بيع آيفون 17 برو ماكس بكثافة؟ (العربية) تتمة
-
07 :58
"أكسيوس": الكونغرس الأميركي يتجه لمنح ترامب ما يعادل الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
-
07 :49
إيران للأمم المتحدة: سنرد بحزم إذا تعرضنا لهجوم (Skynews) تتمة
-
07 :45
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف في مناطق انتشاره شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
-
07 :43
ترامب يتعهد بنشر وثائق الحكومة حول "الكائنات الفضائية" (Skynews) تتمة
-
الجمهورية: كلام جدي حصل بين سفراء "الخماسية" حول إمكانية تأجيل الانتخابات
-
الديار: لا سلام ولا كلام بين الحريري والبخاري!
-
البناء: هل ن حسم الحريري خياره وقراره الانتخابي؟
-
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟
-
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب
-
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
-
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح"
-
الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل؟
-
نداء الوطن: من سيخلف جميل السيد؟
-
الشرق الأوسط السعودية: مفاوضات لتبادل أسرى في السويداء بوساطة أميركية
-
الأخبار: الحريري عند بري... ويرسم إطار تحالفاته
-
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
-
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟
-
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática
-
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures
-
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
-
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
-
