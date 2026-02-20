عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
النهار: الصراع الانتخابي إلى خطوات تصعيدية لإرباك الحكومة... الحريري حضر إفطار "الفتوى": لبنان أولاً قبل الجميع
االأخبار: "ستاتيكو" الاقليم يربك سياسيّي لبنان
أميركا لايران: طل شيء أو الحرب
اللواء: دعوة من ماكرون لعون لإفتتاح مؤتمر دعم الجيش
ترامب:سنعمل لحل مشكلات لبنان.. وصندوق النقد يلمس ليونة في نمو الاقتصاد
البناء: ترامب يعوض ضعف مجلس السلام بسخاء التمويل… والعقدة حول أولوية السلاح | تسريبات متلاحقة عن قرار أميركي بضربة تفاوضية… ومهلة أسبوعين للاتفاق | توسع مهام ضابط إيقاع التوازنات: بري يستقبل البخاري ويصطحب الحريري
الجمهورية: ترامب يجب أن نحلّ مشكلة لبنان
ترامب أمور سيئة ستحدث إان لم نتوصل لاتفاق مع ايران
نداء الوطن: "مجلس السلام" يحشد الدعم الدولي لمستقبل غزة
المدن: الخماسية تسأل عن الخطة والمُهل: هل ينجو المؤتمر والانتخابات؟
الديار: «طبول حرب» في المنطقة.. وغموض أميركي لبنانيًا
بري يحتضن الحريري ومع الجيش «ظالمًا أو مظلومًا»
l'orient le jour: À quoi pourrait ressembler une intervention américaine contre l’Iran
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: مليارات لإغاثة غزة و«حماس» العقبة الوحيدة الآن
تدشين «مجلس السلام»... 5 دول تعهدت بإرسال قوات إلى قطاع غزة... وألفا متطوع للشرطة الجديدة
الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل بتحالف "الثنائي - التيار"؟
«الخماسية» غير راضية.. كانت تفضّل تحديد موعد لخطة شمال الليطاني
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
-
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
-
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
-
بري استقبل سعد الحريري في عين التينة
-
شعب مستسلم... شعب مسؤول عن خرابه (جومانا ناهض)
-
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد رفضنا الكامل للقرارات الضريبية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً
-
هيئة الإشراف على الانتخابات تطلق حزمة قرارات!
-
هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما!
-
