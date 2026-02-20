نداء الوطن: تكثف شخصيات بقاعية اتصالاتها لتحلّ مكان النائب جميل السيد على لائحة "الثنائي" والعقبة الأساسية تكمن في أن أي تعديل محتمل لن يصبّ تلقائيًا في مصلحتهم، إذ تشير المعطيات إلى أن الرئيس بري قد يعمد إلى تسمية البديل في سعي قديم لرفع حصته التمثيلية.